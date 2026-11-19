ADDED : நவ 18, 2026 07:12 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாணிக்கவாசகர் மன்றம் சார்பில், விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் இன்று (நவ.,18) திருவாசகம் முற்றோதல் நடைபெற்றது.
மாணிக்கவாசகர் மன்றம் சார்பில், வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் சிவாலயங்களில் திருவாசகம் முற்றோதல் நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது திங்கட்கிழமை விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் நடைபெறும். இம்முறை கந்தசஷ்டி விழா திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு, திங்கட்கிழமை நடைபெற வேண்டிய நிகழ்ச்சி இன்று நடந்தது.
காலை 8:00 மணிக்கு சிவனடியார்கள் சிறப்பு வழிபாட்டுடன் பாராயணத்தைத் தொடங்கினர். திருவாசகத்தில் உள்ள 51 பதிகங்களின் 658 பாடல்களையும் கைத்தாளம் இசைத்து, அந்தந்த பண் இசையில் பாடினர். ஒவ்வொரு பதிகத்தின் நிறைவிலும் தீபாராதனை செய்து அடுத்த பதிகத்தைத் தொடங்கினர்.
மாலை 3:00 மணிக்கு முற்றோதல் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.