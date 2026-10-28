ஐரோப்பிய ஒப்பந்தம் ‘கேம் சேஞ்சர்’ ஆகும்

UPDATED : அக் 27, 2026 08:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:54 PM
இந்தியா – - ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் வினியோகச் சங்கிலியில் கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் என ஐரோப்பிய துாதர் ஜீன்-எரிக் பாக்கே தெரிவித்துள்ளார். டிசம்பரில் கையெழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த ஒப்பந்தம், திருப்பூர் பின்னலாடைக்கு புதிய வாய்ப்பு.
‘‘ஜனவரியில் முடிந்த பேச்சுவார்த்தையே கேம் சேஞ்சர், இந்த ஒப்பந்தமும் கேம் சேஞ்சராக இருக்கும்’’ என்கிறார் அவர். ஐரோப்பிய யூனியன், செப்டம்பர் 11 அன்று கையெழுத்து முன்மொழிவை வைத்துள்ளது, எந்த பொருளுக்கு எப்போது வரி குறையும் என்ற அட்டவணையும் வந்துள்ளது. இது வெறும் வர்த்தக வசதி அல்ல, வினியோக சங்கிலியின் மீள்திறன் பற்றியது என்றார். இந்தியா -– ஐரோப்பா வர்த்தகத்தில் 99 சதவீதம் வரி இல்லாமல் நுழையும் என்பதும் முக்கிய அறிவிப்பு.
திருப்பூருக்கு இதன் பொருள் நேரடி வினியோக சங்கிலி என்பதோடு முடிவதில்லை. நுால் முதல் தையல், தரச் சோதனை, சுங்கம், ஐரோப்பா கடை வரை நீளும். வரி குறைந்தால் திருப்பூரின் டி–-சர்ட்டுக்கு உள்ள 12 சதவீத தடை உடையும். பின்னல், சாயம், அச்சு, தையல் என அனைத்தையும் 20 கி.மீ.க்குள் முடிக்கும் திருப்பூரின் ஒருங்கிணைந்த சூழல், ஐரோப்பிய வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்க்கும் தரம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மைக்கு ஏற்றது.
இன்னொரு பலம், ஒரே சந்தையை நம்பியிருக்கும் அபாயம் குறையும். அமெரிக்காவில் வரி மாற்றம் வந்தால் ஐரோப்பா கைகொடுக்கும். இது வெறும் வாங்குதல் விற்றல் அல்ல, நீண்டகால உற்பத்தி கூட்டாண்மை. ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் சீனாவை மட்டும் நம்பாமல் இந்தியாவை இரண்டாவது தளமாக பார்க்கும் போது, திருப்பூர் தானாகவே முதல் தேர்வாகும்.
ஆனால் ஒப்பந்தத்தின் பெயரை மட்டும் நம்ப முடியாது. எந்த பொருளுக்கு என்ன சலுகை, மூலப்பொருள் தோற்ற விதி, தரநிலை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொழிலாளர் எதிர்பார்ப்பு என்பதை கற்க வேண்டும். புதிய வாங்குபவர்களை அணுகுதல், சிறு சோதனை ஆர்டர்களை செய்தல், வினியோக நேரத்தை காப்பது ஆகியவை முக்கியம். தொழில் அமைப்புகள் இந்த தகவலை சிறு நிறுவனங்களுக்கும் கொண்டு சேர்த்தால், பலன் பரவலாக கிடைக்கும்.
வாய்ப்பு கதவு திறக்கிறது, கடப்பது திருப்பூரின் தயார்நிலையில் தான் உள்ளது. தரம், வேகம், நம்பகத்தன்மை, சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு ஆகியவற்றை இணைத்தால் திருப்பூர் வெறும் ஆடை உற்பத்தி மையமாக மட்டுமல்லாமல், உலகளாவிய வினியோக சங்கிலியில் நம்பகமான கூட்டாளியாகவும் நிலைநிறுத்திக்கொள்ள முடியும்.