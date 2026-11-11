/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஆட்டுக்கு பெயர் சூட்டு விழா
ADDED : நவ 08, 2026 04:38 PM
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திருப்பூர்: செல்லப்பிராணிகளுக்கு பெயர் சூட்டுவது வழக்கம்தான். ஆனால், திருப்பூரில் ஒருவர் தான் ஆசையாக வளர்க்கும் ஆட்டுக்கு மாலை அணிவித்து, நண்பர்கள், உறவினர்களை அழைத்து பெயர் சூட்டு விழாவே நடத்தியுள்ளார்.
திருப்பூர், பெரியதோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த உமர் பாருக், கிடாரி இன ஆடு ஒன்றை செல்லப்பிராணியாக வளர்த்து வருகிறார். அந்த ஆட்டுக்கு இன்று (நவ.,8) மாலை அணிவித்து, ‘ஹாலித்’ எனப் பெயர் சூட்டினார். விழாவில் பங்கேற்ற நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு இனிப்பு, காரம் வழங்கி உபசரித்தார். அவர்களும் ஆட்டின் பெயரைச் சொல்லி மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
உமர் பாருக் கூறுகையில், ‘‘ஆடு வளர்ப்பது தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மனநிம்மதியையும் அளிக்கிறது. அன்பு செலுத்த ஒரு உயிரினம் அருகில் இருப்பது மனதுக்கு உற்சாகம் தருகிறது,’’ என்றார்.