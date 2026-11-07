/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நிலையாக பூக்களின் விலை பொது மக்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM
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உடுமலை: பண்டிக்கைக்காக தேவை அதிகரித்தும், சீரான வரத்து இருப்பதால், பூக்களின் விலை உடுமலையில் உயராமல் நிலையாக உள்ளது.
உடுமலை நகருக்கு, திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களில் இருந்து பலவகையான பூக்கள் வரத்து உள்ளது. தேவைக்கேற்ப உள்ளூர் உற்பத்தி இல்லாததால் பண்டிகை காலத்தில், பூக்களின் விலை பல மடங்கு உயர்வது வழக்கம்.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி தேவை அதிகரித்தும் பிற மாவட்டங்களில் சீரான வரத்து இருப்பதால், பூக்களில் விலை உயராமல் நிலையாக உள்ளது.
நேற்று மல்லி கிலோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், சம்பங்கி, 200; செவ்வந்தி 300; அரளிப்பூ 400; ரோஸ் கிலோ 300 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. பண்டிகை சீசனில், பூக்களின் விலை உயராமல் நிலையாக இருப்பது, மக்களை மகிழ்ச்சியடையச்செய்துள்ளது.