வசூல் வேட்டையே லட்சியம்... மக்களிடம் அலட்சியம்!

UPDATED : நவ 02, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:15 PM
‘‘அப்பப்பா... என்ன ஒரு கூட்டம். நடக்கக்கூட முடியல,’’ புலம்பிய சித்ராவிடம், ‘‘ஓ... தீபாவளி வந்துடுச்சுன்னு சொல்றீங்க போல,’’ என்று கூறி சிரித்தாள் மித்ரா.
‘‘ஆமாம் மித்து. பஸ் ஸ்டாண்டை சுத்தி எங்க பாத்தாலும் மக்கள் தலைகள் தான் தெரியுது. இந்த நெரிசலை பயன்படுத்தி, திருட்டு நடக்கும்னு போலீசார் எச்சரிக்கிறாங்க. ஆனா, டிராபிக் ஜாம் பத்தி கண்டுக்கவே மாட்டேங்குகிறாங்க. குறிப்பா சொல்லோணும்னா, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏரியாவில, எப்பப்பாரு டிராபிக் பிரச்னை. டிராபிக் போலீஸ்னு இருக்காங்களான்னு தெரியல,’’
‘‘இத்தனைக்கும், அவிநாசி ரோடு புல்லா நோ சிக்னல் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப பல்லடம் ரோட்டுல பண்ணப்போறாங்க. ஆனாலும்கூட, வண்டிகள் லைன் கட்டித்தான் நிக்குது. இதுக்கு எப்ப விமோசனம் கெடைக்குமோ?’’ கொட்டித் தீர்த்தாள் சித்ரா.
‘சரக்கோட’ டியூட்டி
‘‘நுாத்துக்கு நுாறு உண்மைங்க்கா...’’ ஆமோதித்த மித்ரா, ‘‘தொட்டி..... கிராமத்தில் வி.ஏ.ஓ. அசிஸ்டென்ட் ஒருவர், எப்பப்பாரு, ‘சரக்கில்’ தான் ஆபீசுக்கு வர்றாராம். ஏற்கனவே, இதே கிராமத்தில் தான் லஞ்சம் வாங்கிய வி.ஏ.ஓ. ரெண்டு பேர் ஒன் பை ஒன்னா மாட்டிட்டாங்க. இதனால, இன்சார்ஜ் வி.ஏ.ஓ. அவ்வப்போது தான் வந்து போறார். இத காரணம்காட்டி, அந்த ‘ஜெயமான’ அசிஸ்டென்ட் நல்லா வருமானமும் பாத்துட்டு, ‘பிரகாசமா’ இருப்பது பத்தி, கலெக்டர்கிட்ட பெட்டிஷன் குவியுதாம்,’’ என்றாள்.
திருந்த மறுப்பு
‘‘ஸ்டூடண்ட்ஸ் உடனான மோதல் போக்கால், கவர்மென்ட் ஸ்கூல் ஹெச்.எம். வேற ஸ்கூலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க. பிரச்னையில் சிக்கிய ஸ்டூடண்ட்ஸ் சிலர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில, மறுபடியும் சேர்த்துக்கிட்டாங்களாம். இன்னும் திருந்தாம, எப்பப்பாரு ஒரே சேட்டையாம். நாலு நாளைக்கு முன்னாடி, கொங்கு மெயின் ரோட்டில் உள்ள ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் மாணவர்கள், ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்னாடி, கட்டைகளுடன் சண்ட போட்டுட்டாங்க. பசங்க சண்டையை பாத்து ஜனங்க தெறிச்சு ஓடிட்டாங்களாம். அப்புறம் போலீஸ் போய், சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டூடண்ட்ஸ்கிட்ட, மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்கியிருக்காங்க,’’ ஆதங்கப்பட்டாள் மித்ரா.
ஷாம்பு நுரையா?
‘‘சுற்றுச்சூழல் மினிஸ்டர், நொய்யல் ஆற்றில் நுரை பொங்கி வருவதற்கு ஷாம்பு, சோப் ஆயில் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். சாய ஆலையினரும், ‘மினிஸ்டர் சொன்னது உண்மை தான்ன்னு சொல்லி அறிக்கையும் வெளியிட்டுட்டாங்க. ஆனால, இந்த மேட்டர் ஓயறதுக்குள்ள, மங்கலம் வேட்டுவபாளையம் பக்கத்துல, நொய்யல் ஆத்துல, சாயக்கழிவு தண்ணீர் ஓடிருக்கு. இத தெரிஞ்சுகிட்ட பொல்யூஷன் கன்ட்ரோல் போர்டு ஆபீசர்ஸ், ஸ்பாட்டுக்கு போய் அந்த தண்ணீரை ஆய்வுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்களாம். அதுவும், சில அமைப்புகள் கொடுத்த பிரஸ்ஸரால் தான், அந்நேரத்துக்கும், ஆபீசர்கஸ் அங்க போனாங்களாம்...’’ சீரியஸாக சொன்னாள் சித்ரா.
அலட்சிய அதிகாரி
‘‘அக்கா, அவிநாசி யூனியனில், 7 ஊராட்சிக்கும் சேர்ந்து ஒரேயொரு ஸ்பெஷல் ஆபீசராம். அவரோ, குடிக்க தண்ணி வரலே, லைட் எரியலேன்னு புகார் கொடுக்க வர்ற மக்களை மதிக்காம, ‘வா... போ...’ன்னு பேசி அலட்சியப்படுத்துறாராம். அவரோட வீடு பக்கத்துல இருக்குறதால, டியூட்டி டைமில், சொந்த வேலையை பார்க்கக் கிளம்பிடறாரான்னு ஒரு கம்ளையன்ட் இருக்கு. ஆனா, சைட் அப்ரூவல்னு போனா மட்டும் சட்டுபுட்டுன்னு வேலய முடிச்சு கொடுத்திடறார். அதுக்கு மட்டும் என்ன கரிசனம்?’’
‘‘அதுல, ‘பசை’ இருக்கும் போல,’’ சிரித்த சித்ரா, ‘‘லிங்கேஸ்வரர் ஊரில் டிராபிக் ஏட்டு ஒருத்தர், வசூலில் துாள் கிளப்புறாராம். மறைவான இடங்களில் நின்னுட்டு, வெகிள் செக்கப் செய்வதோடு, ‘வேட்டை’யாடுவது எக்ஸ்பர்ட்டாம். இத பத்தி நல்லா தெரிஞ்சும்கூட பெரிய ஆபீசர் கண்டுக்கறதில்லையாம்,’’ என்றாள்.
தகவலே தெரியாது...
‘‘அவிநாசியில லேடீஸ் ஸ்கூல் பங்ஷனுக்கு மினிஸ்டர் அருண்ராஜ் வந்திருந்தார். ஆனா, இத பத்தி ஆளுங்கட்சிக்காரங்களுக்கு தகவல் சொல்லலையாம். பங்ஷன் முடிஞ்ச உடனே, இதப்பத்தி, நிர்வாகிகள் சிலர், தாசில்தாரிடம் ‘தாட்பூட்’ன்னு சத்தம் போட்டிருக்காங்க. என பேசியுள்ளனர். ஆனால், அவரோ கூலாக, ‘எனக்கு தெரியாதுங்க’ன்னு மழுப்பிட்டார். அதெப்படி, காலைல எட்டு மணிக்கு பிளக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சீங்கன்னு கேட்டதுக்கு பதில் இல்லையாம்,’’
சிக்கிய போலீஸ்
‘‘சிட்டிக்கு பக்கத்துல உள்ள நல்ல ஊரில் எஸ்.எஸ்.ஐ., ஒருத்தர், கோவில் வழி பக்கத்துல, வெகிள் செக்கப் செய்யறப்ப, ஒரு ஆசாமிகிட்ட, பைன் போடாமல் இருக்க, பணம் கேட்டிருப்பார் போல. உடனே அந்நபர் பணத்தை, ஜீப்பில் வைத்து சென்றார். அந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி, என்கொயரி வரைக்கும் போயிடுச்சு. விநாயகரின் தம்பி பெயரை கொண்ட அவர், இதுபோல் செய்வது பர்ஸ்ட் டைம் இல்லையாம். இதுக்கு முன்னாடி பலதடவ சிக்கி தப்பிச்சவரு, இப்ப வசமா மாட்டிக்கினாரு,’’ என்றாள் மித்ரா.
‘சில்லிங்’ ஜோர்
‘‘தாராபுரம் டவுனில், டாஸ்மாக்கில ‘சில்லிங்’ சேல்ஸ் கனஜோரா நடக்குதாம். சில மாதமா அமைதியாக இருந்த அங்க, ஏர்லி மார்னிங், மணிக்கே ‘கட்டிங்’ ஈஸியா கெடைப்பதால், ‘குடி’மகன்கள் ஜாலியா இருக்காங்களாம். வழக்கம்போல, இத கண்டுக்காத போலீசார், தங்களோட பாக்கெட்டை மட்டும் நல்லா திறந்து வச்சிருக்காங்களாம்,’’ என்ற சித்ரா, மழைக்கு இதமாக சூடாக வெங்காய பஜ்ஜியும், பில்டர் காபியும் கொண்டு வந்தாள்.