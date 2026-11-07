தொடரும் குடிநீர் பிரச்னை அரசு தலையிட கோரிக்கை

UPDATED : நவ 06, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:24 PM
திருப்பூர்: ‘‘மக்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என்று, தமிழக விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு செயலாளர் நல்லசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால், மக்கள் விலைக்கு தண்ணீர் வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்குவது அரசின் கடமை. ஆனால், கிராமப்புறங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாததாலும், அதிகாரிகள் பொறுப்பிலிருந்து ஒதுங்குவதாலும் பிரச்னை நீடிக்கிறது. தனியார் தண்ணீர் விற்பனையை முறைப்படுத்துவதிலும், மக்களுக்கு குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதிலும் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடிநீர் விற்பனைக்குத் தடை விதிப்பதால், பணம் கொடுத்தும் தண்ணீர் பெற முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, தமிழக அரசு தலையிட்டு, மக்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.