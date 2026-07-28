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சைவ பெருமக்கள் பேரவை முப்பெரும் விழா கோலாகலம்

சைவ பெருமக்கள் பேரவை முப்பெரும் விழா கோலாகலம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:35 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:35 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் சைவப்பெருமக்கள் பேரவையின் முப்பெரும் விழா, காமாட்சி அம்மன் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

முதல் நிகழ்வாக, சைவ வேளாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. பேரவையின் துணைத் தலைவர் பரமசிவம் வரவேற்றார். மாநில தலைவர் சொக்கலிங்கம், சிறப்புரையாற்றினார். செயலாளர் கனகசபாபதி மற்றும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.

தொடர்ந்து நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, சுவாமிநாதன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் பிச்சைமுத்து முன்னிலை வகித்தார். பிஸி நிட்டிங்ஸ் சண்முகசுந்தரம், தியாகி வ.உ.சி. படத்தை திறந்து வைத்தார். கொங்கணகிரி கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் மெஜஸ்டிக் கந்தசாமி, சைவப் பெருமக்கள் பேரவையின் பொன்விழா மலரை வெளியிட தன்வர்ஷினி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ராமச்சந்திரன் பெற்றுக்கொண்டார்.

ஏ.இ.பி.சி., இயக்குனர் ஈஸ்வரசுந்தர், திண்டுக்கல் சைவ பேரவை தலைவர் நல்லதம்பி, ஆடிட்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். இரண்டாம் நிகழ்வவில், பொருளாளர் செந்தில் கணபதி ஆண்டறிக்கை வாசித்தார். கல்வியாளர் உடுமலை மூர்த்தி சிறப்புரையாற்றினார்.

சைவ பெருமக்கள் பேரவை உறுப்பினர்களின் குழந்தைகள் பத்து பேருக்கு, தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் கல்வி உதவி தொகை வழங்கப்பட்டது. பேரவையின் துணைத் தலைவர் பிரம்ம நாயகம், துணைச் செயலாளர் சண்முகசுந்தரம், அவிநாசி கிளை பொறுப்பாளர்கள் நாகசுந்தரம் சுந்தரம்பிள்ளை, முத்துவேல் மற்றும் திருப்பூர் சைவ பெருமக்கள் பேரவை உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். பேரவை செயலாளர் சண்முகவேல் நன்றிகூறினார்.

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