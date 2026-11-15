பாதியில் நிற்கும் மரக்கன்று நடவு பணி மீண்டும் தொடர பசுமையாளர் விருப்பம்
பாதியில் நிற்கும் மரக்கன்று நடவு பணி மீண்டும் தொடர பசுமையாளர் விருப்பம்
UPDATED : நவ 11, 2026 09:03 PM
ADDED : நவ 11, 2026 09:00 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில், நொய்யல் கரைகளின் இருபுறமும் புதிய பாதை உருவாக்கப்பட்டது. மண்பாதை, தார்ரோடாக தரம் உயர்த்தி, கம்பிவேலி அமைக்கப்பட்டது. போக்குவரத்து வசதிக்காக, தெருவிளக்குகளும் அமைக்கப்பட்டன; 90 சதவீத தெருவிளக்குகள் இதுவரை பயன்பாட்டுக்கு வரவே இல்லை. அதனை தொடர்ந்து, கம்பிவேலிக்கும், ரோட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில், ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ திட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், காலியிடங்களில் மரக்கன்று நட்டு வளர்க்கும் பணி, கடந்த இருவாரங்களுக்கு முன் துவங்கியது. பொக்லைன் மூலமாக, புதர்களை அகற்றி, நிலம் சமன்செய்யப்பட்டது. அதன்பின் குழி எடுத்து, மரக்கன்றுகள் நட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஆறடி உயரம் வரை வளர்ந்த மரக்கன்றுகள் தருவிக்கப்பட்டு, துாய்மை பணியாளர்களால் மரக்கன்றுகள் நட்டு வைக்கப்பட்டன.
இடையே தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை துவங்கிய பின், இப்பணி பாதியில் விடப்பட்டது. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி, மரக்கன்றுகளை வீணடிக்காமல், நட்டு, தண்ணீர்விட்டு பராமரிக்க வேண்டும் என, பசுமை ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.