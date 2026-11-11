மரங்களால் மீண்டும் துளிர்க்கும் பசுமை

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ADDED : நவ 10, 2026 11:06 PM
ஒரு காலத்தில், சாயக்கழிவுகளால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு கவலையளித்த, ஒரத்துப்பாளையம் அணைப்பகுதி, ‘வெற்றி’ அறக்கட்டளை மற்றும் ‘காங்கயம் துளிகள்’ அமைப்பினரின் தொடர் முயற்சியால் தற்போது பசுமைப் போர்வையை விரித்து வருகிறது. தற்போது பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவ மழையால் அங்கு நடப்பட்ட மரக்கன்றுகள் செழித்து வளர்ந்து வருகின்றன.
முதல்கட்டமாக, கடந்த, 2024ல், 60 ஏக்கர் பரப்பளவில், 6 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு, அவற்றில், 95 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மரங்கள் செழித்து வளர்கின்றன.
இரண்டாம் கட்டமாக, கடந்த, 2025ல், 40 ஏக்கர் பரப்பளவில், 4 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. மூன்றாம் கட்டமாக, கடந்த, -செப்.,12ம் தேதி (2026) 100 ஏக்கர் பரப்பளவில், 15 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பிரம்மாண்ட பசுமை பணி துவங்கப்பட்டது.
அணையின் மொத்த நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியான, 1045 ஏக்கரில், மூன்று கட்டங்களாக, 200 ஏக்கர் பரப்பளவில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த சீமைக் கருவேல மரங்கள் முழுமையாக அகற்றப்பட்டுள்ளன.
அதற்கு மாற்றாக, மண்ணின் வளத்தைக் காக்கும் பூர்வீக மரங்கள், பறவைகளை ஈர்க்கும் பழ மரங்கள் மற்றும் வெள்ள நீரை தாங்கி வளரும் நீர் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட மரக்கன்றுகள் திட்டமிட்டு நடப்பட்டுள்ளன. கருவேல், உசில், பூந்திக்கொட்டை, வேம்பு, நாவல், இலுப்பை, அத்தி, ஆலமரம், அரசமரம், நீர்மருது, புங்கன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டு மரக்கன்றுகள் இதில் அடங்கும்.
நடவு செய்யப்பட்ட மரக்கன்றுகள் சொட்டு நீர் பாசனக் கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வேலிகளுடன் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை, இளம் மரக்கன்றுகளுக்கு அமிர்தமாக அமைந்துள் ளது. இதனால் வேகமாக வேரூன்றி பசுமையாகக் காட்சியளிக்கின்றன.
எதிர்கால நம்பிக்கை...
இப்பகுதி மிகக் குறுகிய காலத்தில் அடர்ந்த சிறு காடாக உருவெடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது. அதே நேரம், அணைப் பகுதியில் பசுமைப் போர்வை விரிக்கப்பட்டாலும், அணை நீரில் கழிவுநீர் கலப்பது முற்றிலுமாக குறையவில்லை; அதற்கு கண்டிப்பாகத் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்ற யோசனையையும் அப்பகுதி விவசாயிகள் முன்வைத்துள்ளனர்.