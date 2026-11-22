சாலையின் நடுவே குப்பையும், செடிகளும் கண்டுகொள்ளாத நெடுஞ்சாலை துறையினர்
சாலையின் நடுவே குப்பையும், செடிகளும் கண்டுகொள்ளாத நெடுஞ்சாலை துறையினர்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:28 PM
அவிநாசி: அவிநாசியில் நெடுஞ்சாலையின் மையத் தடுப்புகளை ஒட்டிக் குப்பைகள், மணல் குவிந்து, மரக்கன்றுகள் முளைத்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
பழங்கரை ரவுண்டானாவில் இருந்து அவிநாசி பழைய, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட்கள், ஆட்டையாம்பாளையம் வழியாக கணியாம்பூண்டி ரவுண்டானா வரை செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையில், மையத் தடுப்புகளை ஒட்டி மணல், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், செருப்புகள் உள்ளிட்ட குப்பைகள் தேங்கியுள்ளன. மணல் குவியலில் வேம்பு, அரசு, ஆலமரக் கன்றுகளும் முளைத்துள்ளன.
மையத் தடுப்பை ஒட்டி செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மணலில் சறுக்கி விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
மேலும், சேவூர் சாலையில் பல மாதங்களுக்கு முன் தோண்டப்பட்ட குழிகள் முறையாகச் சீரமைக்கப்படாததால் போக்குவரத்து நெரிசலும் விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன. பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லும் வழியில் குடிநீர்க் குழாய் உடைப்புக்காக மூன்று இடங்களில் தோண்டப்பட்ட பகுதிகளும் அரைகுறையாகச் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் விசேஷ நாட்களில் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, மையத் தடுப்புகளை ஒட்டியுள்ள குப்பைகள், மணல் குவியல்கள், செடிகளை அகற்றி, சாலையை முறையாகப் பராமரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.