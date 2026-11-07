இந்து மக்கள் கட்சி மாநாடு கொழுமத்தில் நடந்தது

UPDATED : நவ 04, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:44 AM
உடுமலை: திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, இந்து மக்கள் கட்சி தமிழகம் சார்பில் கொழுமத்தில் மாநாடு நடந்தது.
மாநாட்டுக்கு, மடத்துக்குளம் தெற்கு ஒன்றியத்தலைவர் காளிமுத்து தலைமை வகித்தார். கோட்டத்தலைவர் சங்கர் முன்னிலை வகித்தார்.
மாநாட்டில், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற உரிய சட்ட நடைமுறைகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஹிந்து சமயத் திருத்தலங்களின் வழிபாட்டு உரிமைகளையும் பக்தர்களின் உணர்வுகளையும் மதித்துப் பாதுகாக்க வேண்டும்.
ஹிந்து சமய ஒற்றுமை மற்றும் கோவில் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க, ஜனநாயக வழியில் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு இயக்கங்களை நடத்த வேண்டும்.
அமராவதி ஆற்றில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, நீர் மாசுபடுதலை தடுக்க சிறப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநிலத்தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத், மாநிலச் செயலாளர் ரமணன், மதுரை ஆதீனம் ஸ்ரீமத் விஸ்வலிங்கத் தம்பிரான் சுவாமிகள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் பூபதி, காளிங்கராஜ், ஹிந்து சாம்ராஜ்யம் சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.