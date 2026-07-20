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வீதியில் செல்வோரை கடித்த நாய்: உரிமையாளரின் வீடு முற்றுகை

வீதியில் செல்வோரை கடித்த நாய்: உரிமையாளரின் வீடு முற்றுகை

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:33 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:33 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM

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திருப்பூர்:திருப்பூர் மாநகராட்சி, 58வது வார்டு, கே.செட்டிபாளையம், அமராவதி நகரில், ரவி என்பவர் வீடுகள் கட்டி வாடகைக்கு விட்டுள்ளார். அதில் ஒரு வீட்டில் வசிக்கும் ஸ்ரீஜா என்பவர் நாய் வளர்க்கிறார். அவரது நாய் வீதியில் செல்லும் வாகனங்களை துரத்திச் செல்வதும், பாதசாரிகளை விரட்டிச் சென்று கடிப்பதும் வாடிக்கையாக உள்ளது.

கடந்த 15ம் தேதி இது குறித்து மாநகர போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. மாநகராட்சியின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. அதன்பின், 18ம் தேதி வீரபாண்டி போலீசிலும் பொதுமக்கள் புகார் அளித்தனர். அடுத்தடுத்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பலரையும் இந்த நாய் துரத்திச் சென்று கடித்துள்ளது. பொதுமக்கள் அதன் உரிமையாளரிடமும், வீட்டு உரிமையாளரிடமும் வலியுறுத்தியும் நாயை கட்டி வைக்கவில்லை.

இதனால் ஆவேசமடைந்த பொதுமக்கள் நேற்று காலை ஸ்ரீஜாவின் வீட்டை முற்றுகையிட்டனர். தகவல் அறிந்து சென்ற வீரபாண்டி போலீசார், இரு தரப்பையும் போலீசார் விசாரணைக்கு ஸ்டேஷன் அழைத்துச் சென்றனர்.

பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'நாய் வளர்ப்பதற்கான அனுமதியை ஸ்ரீஜா பெறவில்லை. மேலும், அதனை பாதுகாப்பாக வீட்டில் வைக்காமல் வீதியில் திரிய விட்டுள்ளார். பாதிப்பு குறித்து பல முறை கூறியும் அவர் கண்டு கொள்ளவில்லை. போலீஸ் வரை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை,' என்றனர்.

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