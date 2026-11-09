தொழில்துறைக்கு தேவை புதிய வியூகம்

UPDATED : நவ 09, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:06 AM
திருப்பூர்: சிறிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து அதிக அளவிலான ஆர்டர்களை ஏற்கவும், மூலப்பொருட்களை மொத்தமாகக் கொள்முதல் செய்யவும், வெளிநாட்டு விற்பனை கண்காட்சிகளில் பங்கேற்கவும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால் புதிய ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன; பஞ்சு விலை, உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு, சர்வதேச போட்டித்திறன் ஆகியவை பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளன.
ஏற்றுமதியை உயர்த்துவது மட்டும் தீர்வாக இருக்காது; மாறாக, உற்பத்திக்கு சரியான விலை கிடைப்பதுடன், வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் ஏற்கும் விலையில் தரமான பொருட்களை வழங்க வேண்டும்.
வெளிநாட்டு ஆர்டர்களுக்கான நேரடி விற்பனை மையம் திருப்பூரில் அமைய வேண்டும்.
ஆடை இறக்குமதியாளர், ‘பிராண்ட்’கள் மற்றும் மொத்த விற்பனையாளரை நேரடியாக அணுக வேண்டும். மாதந்தோறும், வர்த்தகர் – உற்பத்தியாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டும். ‘சாம்பிள்’ ஆடை அனுப்புவது மற்றும் விலைப்புள்ளி வழங்க ஒரே குழு செயல்பட வேண்டும்.
வினியோக ஒப்பந்தம்
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, பஞ்சு மற்றும் நுாலுக்கு விலை பாதுகாப்பு கட்டாயம் தேவை. நுாற்பாலைகள், பின்னலாடை நிறுவனங்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள் இணைந்து, மூன்று முதல், ஆறு மாதகால வினியோக ஒப்பந்தம் உருவாக்கலாம்.
சிறிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து அதிக அளவிலான ஆர்டர்களை ஏற்கவும், மூலப்பொருட்களை மொத்தமாகக் கொள்முதல் செய்யவும், வெளிநாட்டு விற்பனைக் கண்காட்சிகளில் பங்கேற்கவும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
பருத்தி ஆடைகளுடன் சேர்த்து பாலியஸ்டர் மற்றும் கலப்பு இழை ஆடைகள், விளையாட்டு ஆடைகள், தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள், வீட்டு உபயோகத் துணிகள், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட இழைத் தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றையும் வளர்க்க வேண்டும்.
குறைந்த விலை உற்பத்தியாளர் என்ற நிலையிலிருந்து தரமான ‘பிராண்ட்’ நிலைக்கு மாற வேண்டும்.