இருளில் ரோடுகள் சந்திப்பு பகுதி: அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்
இருளில் ரோடுகள் சந்திப்பு பகுதி: அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
உடுமலை: கோவை – திண்டுக்கல் நான்கு வழிச்சாலையில், தாராபுரம் ரோடு, பாலப்பம்பட்டி புறவழிச்சாலை இணைப்பு ரவுண்டானா பகுதியில் உயர் மின் விளக்கு கோபுரம் அமைக்காததால், விபத்துக்கள் அதிகரித்து வருகிறது.
கோவை – பொள்ளாச்சி -நான்கு வழிச்சாலையில், வாகன போக்குவரத்து துவங்கியுள்ள நிலையில், உடுமலையிலிருந்து, தாராபுரம் செல்லும் ரோட்டில், கீழ் பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தாராபுரம் ரோடு இணையும் பகுதியில், இரு புறமும் சர்வீஸ் ரோடுகள் அமைந்துள்ளதோடு, நான்கு வழிச்சாலையில், இணைப்பு ரோடாக, பாலப்பம்பட்டியிலிருந்து வரும் ரோடும், தாராபுரம் ரோடு பகுதியில் இணைகிறது.
நான்கு வழித்தடம் இணையும் இப்பகுதியில், நீண்ட இழுபறிக்குப்பின், ரோடு அகலப்படுத்தப்பட்டு, ரவுண்டானா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இப்பகுதியில் போதிய மின் விளக்கு வசதி மற்றும் ரவுண்டானா மையப்பகுதியில் திட்டமிட்டபடி, உயர் மின் கோபுர விளக்கு அமைத்தல் உள்ளிட்ட பகுதிகள் மேற்கொள்ளப்படாமல், இரவு நேரங்களில் இருட்டாக காணப்படுகிறது.
இதனால், நான்கு வழிச்சாலை, பாலப்பம்பட்டியிலிருந்து இணையும் ரோடு மற்றும் தாராபுரம் ரோடுகளில் வரும் வாகனங்கள் என, ரோடுகள் இணையும் பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துக்களும் ஏற்பட்டு வருகிறது.
எனவே, பிரதான ரோடுகள் சந்திப்பு பகுயில் ரவுண்டானா பகுதியில் போதிய மின் விளக்கு வசதிகள் மேற்கொள்ளவும், பக்கவாட்டு பாலம் மற்றும் ரோடு பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.