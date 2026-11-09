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கே.வி.ஆர். நகர் பூங்கா பராமரிப்பின்றி வீண்

கே.வி.ஆர். நகர் பூங்கா பராமரிப்பின்றி வீண்

UPDATED : நவ 09, 2026 01:12 AM

ADDED : நவ 09, 2026 01:12 AM

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UPDATED : நவ 09, 2026 01:12 AM ADDED : நவ 09, 2026 01:12 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி 43-வது வார்டு, கே.வி.ஆர். நகர் கே.ஆர்.ஆர். தோட்டம் பகுதியில் அம்ரூத் திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட பூங்கா உரிய பராமரிப்பின்றி வீணாகி வருகிறது.

சிறுவர் விளையாட்டு உபகரணங்கள், நடைப்பயிற்சித் தளம், செடிகள், மரங்கள், புல்வெளி என அமைக்கப்பட்ட இப்பூங்காவில், தற்போது விளையாட்டு உபகரணங்கள் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளன. வளாகமும் பராமரிப்பின்றி காணப்படுகிறது. இதனால், பூங்கா பயன்பாடற்றதாக மாறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பூங்கா சீராகும்

பூங்கா அருகே ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டுமானப் பணி நடந்தபோது, பொருட்கள் பூங்கா வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. தற்போது பணி முடிந்துவிட்டது. சுகாதார நிலையம் திறக்கப்பட்டதும் பூங்கா சீரமைக்கப்படும்.

– அன்பகம் திருப்பதி, கவுன்சிலர்.

கே.வி.ஆர். நகர் கே.ஆர்.ஆர். தோட்டம் பகுதியில் உள்ள பூங்கா உரிய பராமரிப்பின்றி வீணாகி வருகிறது.

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