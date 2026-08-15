/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சாரணர் இயக்க துவக்க விழா ஸ்ரீ ஆதர்ஷ் பள்ளியில் நடந்தது
சாரணர் இயக்க துவக்க விழா ஸ்ரீ ஆதர்ஷ் பள்ளியில் நடந்தது
சாரணர் இயக்க துவக்க விழா ஸ்ரீ ஆதர்ஷ் பள்ளியில் நடந்தது
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
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உடுமலை: உடுமலை பள்ளபாளையம் ஸ்ரீ ஆதர்ஷ் மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளியில், சாரண, சாரணியர் இயக்க துவக்க விழா நடந்தது.
பள்ளி தாளாளர், செயலர் மற்றும் முதல்வர் தலைமை வகித்தனர். திருப்பூர் மாவட்ட சாரணர் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜாராம், மாவட்ட சாரணர் இயக்க செயலர் மோகன்தாஸ்கரம்சந்த்காந்தி, அமைப்பாளர் திலகராஜ் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
சாரணர் இயக்கத்தின் வழிமுறைகள், நோக்கங்கள் மற்றும் பயன்கள் குறித்தும், சுய ஒழுக்கம், சேவை மனப்பான்மை, தலைமைப்பண்பு, நாட்டுப்பற்று, இயற்கை பாதுகாப்பு போன்ற நற்பண்புகளை வளர்ப்பதில் சாரணர் இயக்கத்தின் பங்கு குறித்தும் அவர்கள் பேசினர். சாரண, சாரணிய, மாணவர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.