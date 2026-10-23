காந்தியின் பயணத்தில் திருப்பூருக்கு நீங்கா இடம்

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ADDED : அக் 01, 2026 05:34 PM
அகிம்சை வழியில் போராடி, இந்தியாவின் அடிமைத்தனத்தை அறுத்து, விடுதலை பெற்றுத் தந்த மகாத்மா காந்தியடிகளின் பிறந்த நாள் இன்று.
ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
‘இந்திய விடுதலை, அறப்போராட்டத்தின் வழியாக சாத்தியம் என்ற ரஷ்ய அறிஞர் டால்ஸ்டாயின் கருத்தை ஏற்று, அதைச் செயல்படுத்திக் காட்டியவர் காந்தியடிகள். அகிம்சை என்பது தன்னைத்தானே வருத்திக்கொண்டு, எதிரியின் மனதில் மாற்றத்தையும் அன்பையும் உருவாக்குவது. கத்தியின்றி, ரத்தமின்றி அறவழியில் போராட முடியும் என்பதை உலகுக்கு நிரூபித்தவர்.
விடுதலைப் போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் சிறை சென்றனர்; கொடுமைகளை அனுபவித்தனர்; பலர் உயிர்த்தியாகமும் செய்தனர். ஆனால், வன்முறையை ஆயுதமாக பயன்படுத்தவில்லை. காந்தியின் வழிகாட்டுதல் அத்தகையது.
காந்தியடிகள் தொடக்கத்தில் மருத்துவம் படிக்க விரும்பினார். ஆனால், 1888-ல் லண்டன் சென்று சட்டக் கல்வி பயின்றார். அங்கு நாளிதழ்களை வாசிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. தன் உணவைத் தானே சமைத்துக்கொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தினார்.
உடல்நலப் பிரச்னைகள் இருந்தபோதும் ஓய்ந்து கிடக்காமல் தொடர்ந்து பயணித்தார். 1913 முதல் 1948 வரை சுமார் 79 ஆயிரம் கி.மீ., நடந்துள்ளார். எளிய உடலுக்குள் இருந்த அவரது மனவலிமைதான் மிகப்பெரியது.
தமிழ் மொழி மீதும் தமிழக மக்கள் மீதும் காந்தியடிகளுக்கு மிகுந்த அன்பு இருந்தது. 1921-ல் மதுரைக்கு வந்தபோது, தமிழக விவசாயிகளின் எளிய வாழ்க்கையைப் பார்த்து, அதுவரை அணிந்திருந்த ஆடையைத் துறந்து, ஒரு வேட்டி, ஒரு மேல் துண்டு என தனது உடையை மாற்றிக்கொண்டார்.
1896 முதல் 1946 வரை 20 முறை தமிழகத்துக்கு வந்துள்ளார். மதுரைக்கு மட்டும் 5 முறை வந்துள்ளார். ஒவ்வொரு முறையும் கிராமங்கள், சிறிய நகரங்கள், எளிய மக்களின் குடியிருப்புகள் என அவர்களுடன் நெருக்கமாகச் சென்று பழகினார்.
அன்னூர், சொக்கம்பாளையம், கருவலூர், அவிநாசி, திருப்பூர் என தமிழகத்தில் அவர் சென்ற இடங்கள் பல. இன்று உலக அளவில் தொழில் நகரமாக வளர்ந்துள்ள திருப்பூருக்கும், காந்தியின் அந்தப் பயணத்தில் ஒரு இடம் உள்ளது.
‘இந்திய விடுதலை’ என்ற ஒற்றை இலக்குடன் பயணித்து, அதை சாதித்துக் காட்டிய காந்தியடிகள், நமது பெற்றோர், தாத்தா–பாட்டி காலத்தில் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த மனிதர் என்பது ஆச்சரியமான உண்மை.
இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் காந்தியைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்துகொள்ள வேண்டும். கற்பனைக் கதாபாத்திரங்களை வியந்து பேசும் நாம், நம்மோடு வாழ்ந்த இந்த அதிசய மனிதரின் வாழ்க்கையையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும். அவரைப் பற்றிய வரலாற்று நூல்களைத் தேடி வாசிக்க வேண்டும்.’’
இவ்வாறு பாலகிருஷ்ணன் கூறினார்.
அரிஜன முன்னேற்றத்தில் டி.வி.ஆர்
அந்தக் காலத்தின் அரிஜன முன்னேற்றப் பணிகளில்
டி.வி.ஆர். தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தார்.
அரிஜனங்களின் முன்னேற்றத்தின் அவசியம் குறித்து
அவர் அருமையாகச் சொற்பொழிவு ஆற்றினார்.
காமராஜர் கொண்டுவந்த பி.ஏ.பி. திட்டம்
தமிழகத்தின் நீர்வளத்துக்கும், விவசாய செழிப்புக்கும் அடித்தளம் அமைத்த முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின் நினைவு நாள் இன்று.
அவரது ஆட்சியின் பொற்காலச் சான்றுகளில் முக்கியமானது பரம்பிக்குளம்–ஆழியாறு திட்டம். பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பல்லடம், பொங்கலூர், காங்கேயம், தாராபுரம், திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளின் விவசாயத்துக்கும், குடிநீர் தேவைக்கும் இன்றளவும் பி.ஏ.பி., திட்டம் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது.
பி.ஏ.பி., கிளைக் கால்வாய் (காங்கயம்–வெள்ளகோவில்) நீர் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவர் வேலுசாமி கூறியதாவது:
சுதந்திர இந்தியாவின் முக்கிய நீர் மேலாண்மைத் திட்டங்களில் பி.ஏ.பி., திட்டத்துக்கு தனி இடம் உண்டு. பரம்பிக்குளம், சோலையாறு, மேல் நீராறு, கீழ் நீராறு, துாணக்கடவு, பெருவாரிப்பள்ளம், ஆழியாறு, திருமூர்த்தி என 8 அணைகளை ஒருங்கிணைத்து இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.
மேற்கு நோக்கிப் பாய்ந்த ஆறுகளின் நீரை மலைகளைத் துளைத்து கிழக்கு நோக்கித் திருப்பியது மிகப்பெரிய பொறியியல் சாதனை. நவீன கருவிகள் இல்லாத 1960-களிலேயே 49 கி.மீ., நீளத்துக்கு கான்டூர் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தில் 5 சுரங்கப் பாதைகள் உருவாக்கப்பட்டன. அவற்றில் ஒன்று 4 கி.மீ., நீளம் கொண்டது. மலையின் இருபுறங்களிலிருந்து தோண்டப்பட்டு நடுவில் இணைக்கப்பட்ட இந்தச் சுரங்கம், அன்றைய பொறியாளர்களின் தொழில்நுட்பத் திறமைக்கு சிறந்த உதாரணம்.
மலைகளைக் குடைந்தும், பள்ளத்தாக்குகளைக் கடக்கும் பாலங்களை அமைத்தும், உயரமான சரிவுகளில் ஏறி இறங்கியும் செல்லும் வகையில் கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக பொக்லைன் இயந்திரங்கள், லாரிகள் செல்லும் அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான சுரங்கங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வினாடிக்கு 1,100 கனஅடி நீர் செல்லும் திறன் கொண்ட இக்கால்வாய்கள், இன்றும் நீர்வளத்துறை பொறியாளர்களுக்கு ஒரு பாடமாகவும், மாதிரித் திட்டமாகவும் திகழ்கின்றன.
பல ஆண்டுகள் கடந்தும் திருப்பூர் உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களின் விவசாயத்துக்கும் குடிநீருக்கும் பி.ஏ.பி., திட்டம் தொடர்ந்து கைகொடுத்து வருகிறது. அன்றைய காலகட்டத்திலேயே இத்தகைய பெரிய நீர்த்திட்டத்தை உருவாக்கிய காமராஜரின் தொலைநோக்குப் பார்வையே இதற்கு அடித்தளம்.
இவ்வாறு வேலுசாமி கூறினார்.
டி.வி.ஆர். வேண்டுகோளை ஏற்ற பார்லிமென்ட்
காமராஜர் வீட்டில், டி.வி.ஆர்., ஓ.வி. அழகேசன், டி.டி.கே. ஆகியோர் இருந்தனர்.
திருவனந்தபுரம்–நாகர்கோவில்–திருநெல்வேலி ரயில் பாதை திட்டம் குறித்து
அனைவரும் வெகு நேரம் கலந்து பேசினோம்.
இதன் பின் டி.வி.ஆர். குழுவின் வேண்டுகோளை பார்லிமென்ட் ஏற்றது.