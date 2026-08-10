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மாயமானது செம்மண்: உருவானது 'குட்டை'

மாயமானது செம்மண்: உருவானது 'குட்டை'

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 05:51 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 06:02 PM ADDED : ஆக 09, 2026 05:51 PM

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பல்லடம்:பல்லடம் அருகே பருவாய் கிராமத்தில், செம்மண் மாயமானதன் காரணமாக, குட்டை ஒன்று புதிதாக உருவாகியுள்ளது.

பல்லடம் ஒன்றியம், பருவாய் ஊராட்சி, அப்பநாயக்கன்பட்டி செல்லும் ரோட்டில், அரசு புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. இது முழுமையான செம்மண் பூமியாகும். ஆள் அரவமற்ற இப்பகுதியில், பல நுாறு யூனிட் செம்மண் திடீரென மாயமாகியுள்ளது. மண் கடத்தல் ஆசாமிகள் சிலர், இந்த நுாதன திருட்டை அரங்கேற்றி உள்ளனர்.

பருவாய் கிராமத்தின் மேற்கு பகுதி பெரும்பாலும், சூலுார் விமான நிலையத்தை ஒட்டி உள்ளது. இதில் பல ஏக்கர் பூமிகள் விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்காக கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால், இப்பகுதியில், வாகன போக்குவரத்து, மக்கள் நடமாட்டம் பெரிய அளவு கிடையாது. ஓரிரு விவசாய நிலங்களும், சில வீடுகள் மட்டுமே உள்ளன.

இதை சாதகமாக்கி கொண்ட சிலர், மண் திருட்டை ஜோராக செய்கின்றனர். செம்மண், நல்ல விலைக்கு விற்பனையாவதால், திருட்டும் அதிகரித்து விட்டது. மண் திருட்டு ஆசாமிகளின் கைவரிசையால், இப்பகுதியில் புதிதாக குட்டை உருவாகியுள்ளது. வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அடிக்கடி நடக்கும் மண் திருட்டை தடுக்க உரிய கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

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