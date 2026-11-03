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அவலங்களின் அணிவகுப்பு... பொதுமக்கள் தவிப்பு!

அவலங்களின் அணிவகுப்பு... பொதுமக்கள் தவிப்பு!

UPDATED : நவ 02, 2026 05:59 PM

ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 05:59 PM ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM

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குப்பை அள்ளுங்க

பொங்குபாளையம் ஊராட்சி, கிருஷ்ணா நகரில் சாலையில் குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளது.

– நாகராஜ், பொங்குபாளையம் (படம் உண்டு)

திருப்பூர், 34வது வார்டு, சேர்மன் கந்தசாமி நகர், 5வது வீதியில் மழைநீர் ஓடை அருகிலேயே குப்பை கொட்டப்படுகிறது.

– ஷியாம், சேர்மன் கந்தசாமி நகர் (படம் உண்டு)

பூண்டி – பெரியாயிபாளையம் சாலை, விஸ்வாஸ் கல்யாண மண்டப வீதியில் சாலையோரம் குப்பை நிறைந்துள்ளது.

– மணி, பெரியாயிபாளையம் (படம் உண்டு)

இடுவாய் – பெரியாண்டிபாளையம் சாலையில் பொதுவெளியில் குப்பை வீசியெறியப்படுகிறது.

– ராஜா, இடுவாய் (படம் உண்டு)

காவிலிபாளையம் – வஞ்சிபாளையம் வழிநெடுகிலும் குப்பை குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

– சரவணன், வஞ்சிபாளையம் (படம் உண்டு)

ரோடு போடுங்க...

முறியாண்டம்பாளையத்தில் தார் சாலை அமைக்க வேண்டும். மண் நிறைந்து, வழுக்கும் நிலையில் சாலை உள்ளது.

– சண்முகம், முறியாண்டம்பாளையம் (படம் உண்டு)

மணியகாரம்பாளையம் நொய்யல் பாலத்துக்குச் செல்லும் சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து, குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.

– சக்திவேல், மணியாரம்பாளையம் (படம் உண்டு)

நெளியும் புழுக்கள்

பாரப்பாளையம், தனலட்சுமி லே–அவுட் மணம் தோட்டம் பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்கி, அதில் புழுக்கள் நெளிகின்றன.

– ஞானசேகரன், தனலட்சுமி லே–அவுட் (படம் உண்டு)

அடிக்கடி நெரிசல்

வேலம்பாளையம் – அனுப்பர்பாளையம் புதுார் சாலையில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

– நட்ராஜ், பாட்டையப்பா நகர் (படம் உண்டு)

தெருநாய்த் தொல்லை

திருப்பூர், ஆண்டிபாளையம் பொதுச் சுத்திகரிப்பு நிலைய சர்வீஸ் சாலையில் நாய்த் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது.

– வரதராஜன், ஆண்டிபாளையம் (படம் உண்டு)

பொத்தம்பாளையம் ஊராட்சிப் பகுதியில் நாய்த் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. நாய்களைப் பிடித்துச் செல்ல வேண்டும்.

– சண்முகம், பொத்தம்பாளையம் (படம் உண்டு)

கழிவுநீர் அவதி

திருப்பூர், நஞ்சப்பா பள்ளி வீதியில் பாதாளச் சாக்கடைக் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது.

– பாலு, நஞ்சப்பா பள்ளி வீதி (படம் உண்டு)

தண்ணீர் வீணாகுது

திருப்பூர், 20வது வார்டு, திருமலைநகர் – இளங்கோ நகர் இரண்டாவது வீதியில் அவ்வப்போது குழாய் உடைந்து, தண்ணீர் வீணாகிறது.

– ரஞ்சித், திருமலைநகர் (படம் உண்டு)

குடிநீரில் கழிவுநீர்

கல்லம்பாளையம், வயக்காட்டுத் தோட்டம் பகுதியில் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து, கருப்பு நிறத்திலும் துர்நாற்றத்துடனும் வருகிறது.

– ராஜதானி, கல்லம்பாளையம் (படம் உண்டு)

செடிகள் அகலுமா?

பெரியாண்டிபாளையம் – மங்கலம் சாலை சந்திப்பில் உள்ள மின்மாற்றியைச் சுற்றிலும் முட்புதர் மண்டிக் கிடக்கிறது.

– வரதன், பெரியாண்டிபாளையம் (படம் உண்டு)

திருப்பூர், மங்கலம் சாலை, நாதன் காபி பார் எதிர்ப்புற வீதியில் மின்கம்பம் விழும் நிலையில் உள்ளது. அதை மாற்ற வேண்டும்.

– நாதன், கருவம்பாளையம் (படம் உண்டு)

பள்ளி அருகே

நல்லூர் மாநகராட்சிப் பள்ளிக்குச் செல்லும் வீதியில் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக சாலையைத் தோண்டியுள்ளனர். ஆனால், சீரமைக்கவில்லை.

– தாமு, நல்லுார் (படம் உண்டு)

அதிகாரிகள் கவனத்துக்கு

திருப்பூர், அவிநாசி சாலை, அனுப்பர்பாளையம் புதூரில் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் வழிகாட்டிப் பலகை உடைந்து காணப்படுகிறது.

– ஏழுமலை, அனுப்பர்பாளையம் புதுார்ர் (படம் உண்டு)

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