அவலங்களின் அணிவகுப்பு... பொதுமக்கள் தவிப்பு!

UPDATED : நவ 02, 2026 05:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:54 PM
குப்பை அள்ளுங்க
பொங்குபாளையம் ஊராட்சி, கிருஷ்ணா நகரில் சாலையில் குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளது.
– நாகராஜ், பொங்குபாளையம் (படம் உண்டு)
திருப்பூர், 34வது வார்டு, சேர்மன் கந்தசாமி நகர், 5வது வீதியில் மழைநீர் ஓடை அருகிலேயே குப்பை கொட்டப்படுகிறது.
– ஷியாம், சேர்மன் கந்தசாமி நகர் (படம் உண்டு)
பூண்டி – பெரியாயிபாளையம் சாலை, விஸ்வாஸ் கல்யாண மண்டப வீதியில் சாலையோரம் குப்பை நிறைந்துள்ளது.
– மணி, பெரியாயிபாளையம் (படம் உண்டு)
இடுவாய் – பெரியாண்டிபாளையம் சாலையில் பொதுவெளியில் குப்பை வீசியெறியப்படுகிறது.
– ராஜா, இடுவாய் (படம் உண்டு)
காவிலிபாளையம் – வஞ்சிபாளையம் வழிநெடுகிலும் குப்பை குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
– சரவணன், வஞ்சிபாளையம் (படம் உண்டு)
ரோடு போடுங்க...
முறியாண்டம்பாளையத்தில் தார் சாலை அமைக்க வேண்டும். மண் நிறைந்து, வழுக்கும் நிலையில் சாலை உள்ளது.
– சண்முகம், முறியாண்டம்பாளையம் (படம் உண்டு)
மணியகாரம்பாளையம் நொய்யல் பாலத்துக்குச் செல்லும் சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து, குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.
– சக்திவேல், மணியாரம்பாளையம் (படம் உண்டு)
நெளியும் புழுக்கள்
பாரப்பாளையம், தனலட்சுமி லே–அவுட் மணம் தோட்டம் பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்கி, அதில் புழுக்கள் நெளிகின்றன.
– ஞானசேகரன், தனலட்சுமி லே–அவுட் (படம் உண்டு)
அடிக்கடி நெரிசல்
வேலம்பாளையம் – அனுப்பர்பாளையம் புதுார் சாலையில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
– நட்ராஜ், பாட்டையப்பா நகர் (படம் உண்டு)
தெருநாய்த் தொல்லை
திருப்பூர், ஆண்டிபாளையம் பொதுச் சுத்திகரிப்பு நிலைய சர்வீஸ் சாலையில் நாய்த் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது.
– வரதராஜன், ஆண்டிபாளையம் (படம் உண்டு)
பொத்தம்பாளையம் ஊராட்சிப் பகுதியில் நாய்த் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. நாய்களைப் பிடித்துச் செல்ல வேண்டும்.
– சண்முகம், பொத்தம்பாளையம் (படம் உண்டு)
கழிவுநீர் அவதி
திருப்பூர், நஞ்சப்பா பள்ளி வீதியில் பாதாளச் சாக்கடைக் கால்வாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது.
– பாலு, நஞ்சப்பா பள்ளி வீதி (படம் உண்டு)
தண்ணீர் வீணாகுது
திருப்பூர், 20வது வார்டு, திருமலைநகர் – இளங்கோ நகர் இரண்டாவது வீதியில் அவ்வப்போது குழாய் உடைந்து, தண்ணீர் வீணாகிறது.
– ரஞ்சித், திருமலைநகர் (படம் உண்டு)
குடிநீரில் கழிவுநீர்
கல்லம்பாளையம், வயக்காட்டுத் தோட்டம் பகுதியில் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து, கருப்பு நிறத்திலும் துர்நாற்றத்துடனும் வருகிறது.
– ராஜதானி, கல்லம்பாளையம் (படம் உண்டு)
செடிகள் அகலுமா?
பெரியாண்டிபாளையம் – மங்கலம் சாலை சந்திப்பில் உள்ள மின்மாற்றியைச் சுற்றிலும் முட்புதர் மண்டிக் கிடக்கிறது.
– வரதன், பெரியாண்டிபாளையம் (படம் உண்டு)
திருப்பூர், மங்கலம் சாலை, நாதன் காபி பார் எதிர்ப்புற வீதியில் மின்கம்பம் விழும் நிலையில் உள்ளது. அதை மாற்ற வேண்டும்.
– நாதன், கருவம்பாளையம் (படம் உண்டு)
பள்ளி அருகே
நல்லூர் மாநகராட்சிப் பள்ளிக்குச் செல்லும் வீதியில் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக சாலையைத் தோண்டியுள்ளனர். ஆனால், சீரமைக்கவில்லை.
– தாமு, நல்லுார் (படம் உண்டு)
அதிகாரிகள் கவனத்துக்கு
திருப்பூர், அவிநாசி சாலை, அனுப்பர்பாளையம் புதூரில் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் வழிகாட்டிப் பலகை உடைந்து காணப்படுகிறது.
– ஏழுமலை, அனுப்பர்பாளையம் புதுார்ர் (படம் உண்டு)