கல்விச் சேவையில்முன்னோடியாக திகழும் எஸ்.கே.வி. மெட்ரிக் பள்ளி
கல்விச் சேவையில்முன்னோடியாக திகழும் எஸ்.கே.வி. மெட்ரிக் பள்ளி
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 08:16 PM
தி ருப்பூர், எஸ்.கே.வி., மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, தொடர்ந்து, 10 ஆண்டுகளாக, பத்தாம் வகுப்பு மற்றும்பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வுகளில்,100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத் துள்ளது.
திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு, மண்ணரை கேட் தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள, எஸ்.கே.வி., மெட்ரிக் பள்ளி, மாணவர்களின் கல்வி முன் னேற்றத்துக்கும், சிறந்த எதிர்காலத்துக்கும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக 10 மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது.
அனுபவமும், திறமையும் மிகுந்த சிறந்த ஆசிரியர்களால், ஒவ்வொரு மாணவரின் கல்வி முன்னேற்றத்துக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
மாணவர்களின் கல்வித்திறன் மேம்படுத்த சிறப்பு பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல், குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான கல்வி, ஒழுக்கம் – தன்னம்பிக்கை மற்றும் கல்வியில் சிறந்து விளங்க, மாணவர்கள் தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர்.
தரமான கல்வி, சிறந்த வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஒளிமயமான எதிர்காலத்துக்கு, தங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்க, பெற்றோர்கள், எஸ்.கே.வி., மெட்ரிக் பள்ளியை அணுகலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு, 99948 92777, 90039 27777 என்ற எண்களை அணுகலாம் என, பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.