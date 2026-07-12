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﻿ மங்கையரின் மனங்கவரும் 'வஸ்த்ரா' சேலைகள்

﻿ மங்கையரின் மனங்கவரும் 'வஸ்த்ரா' சேலைகள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:00 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:00 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, தெய்வானை அம்மாள் லே-அவுட்டில் அமைந்துள்ள 'வஸ்த்ரா' நிறுவனத்தில், பட்டு சேலைகள், பேன்சி சேலைகள், கைத்தறி சேலைகள் ஏராளமானவை உள்ளன.

ஆடி மாத சிறப்பு விற்பனை குறித்து, அதன் நிர்வாகி கல்பனா தங்கராஜ் கூறியதாவது:

திருப்பூர் மட்டுமின்றி, கோவை, ஈரோடு மாவட்டங்களிலிருந்தும் வாடிக்கையாளர்கள் 'வஸ்த்ரா'வில் சேலைகள் தேர்வு செய்து வாங்குவதற்கு ஆர்வத்துடன் வருகின்றனர்.

ஆண்டு முழுவதும் சேலைகள் விற்பனை செய்தாலும் ஆடி மாத சிறப்பு விற்பனை என்பது கூடுதல் சிறப்பு. எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு முறை வரும் வாடிக்கையாளர்கள் கட்டாயம் மீண்டும் வருகின்றனர். இதற்கு காரணம், தரம், டிசைன், விலை ஆகியவற்றின் தன்மையை வெளிப்படுத்தும்.

காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலைகள் நடப்பாண்டில் வாடிக்கையாளர் விரும்பும் வகையில் உற்பத்தி செய்து வழங்குகிறோம். மகளிர் விரும்பும் வண்ணம், டிசைன் ஆகியவற்றை வாடிக்கையாளர் திருப்தியடையும் வகையில், உற்பத்தி செய்து தரப்படும். தற்போது டிரெண்டில் உள்ள ரகங்களும் ஆர்டர் எடுத்து குறித்த நாளுக்குள் வழங்குகிறோம். ஆடி சிறப்பு விற்பனைக்கு பல்வேறு புதிய ரகங்கள் வந்துள்ளன. கூடுதல் விவரங்களுக்கு, 95858 - 97999 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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