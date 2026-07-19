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காற்றில் கரைந்த கானக்குரல்: இசை நெஞ்சங்கள் உருக்கம்

காற்றில் கரைந்த கானக்குரல்: இசை நெஞ்சங்கள் உருக்கம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:10 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:10 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:41 PM

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திருப்பூர்:பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி மறைந்த செய்தி, இசை உலகையே மவுனத்தில் ஆழ்த்தியது. காற்றில் கரைந்த மகா கலைஞரின் நினைவுகளுக்கு, பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரில் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

குமரன் நினைவிடம் முன்பு நடந்த அஞ்சலி நிகழ்ச்சியில், ஜானகி உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து, மலர் துாவி, மெழுகுத்திரிகள் ஏந்தினர். மெல்லிய காற்றில் ஆடிய அந்த மெழுகுத்திரி சுடர்கள் ஒவ்வொன்றும், அவர் பாடிய மென்மையான மெல்லிசைகளை நினைவூட்டிக் கொண்டிருந்தன.

'இசை உறவுகள்' அமைப்பைச் சேர்ந்த இசைக்கலைஞர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர். வார்த்தைகளால் அஞ்சலி செலுத்துவதை விட, தங்கள் இசையாலேயே அவருக்கு நன்றி சொல்ல அவர்கள் விரும்பினர். ஜானகி பாடி ரசிகர்கள் நெஞ்சில் அரியாசனம் போட்டு அமர்ந்த பாடல்களை அவர்கள் ஆழமான உணர்வுடன் பாடிக் காட்டினர். பாடல்கள் காற்றில் மிதந்து வந்தபோது, அங்கிருந்த பலரது கண்கள் கலங்கின.

ஒருங்கிணைப்பாளர் பெரும்படையான் தலைமை தாங்கி, ஜானகியின் இசைப் பயணத்தையும், அவர் விட்டுச் சென்ற பெருமையையும் நினைவுகூர்ந்தார்.

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குமரன் நினைவிடம் முன்பு, எஸ்.ஜானகி படத்திற்கு மலர் துாவியும், மெழுகுவர்த்தி ஏந்தியும் அஞ்சலி செலுத்திய இசை ஆர்வலர்கள்.

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