குப்பைக்காடாகும் நொய்யல் ஆறு!

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 09:54 PM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:41 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு பாலத்தின் கீழ், மூட்டை மூட்டையாக பனியன் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுச் சுற்றுச்சூழல் கடுமையான அழிவைச் சந்தித்து வருகிறது.
பாலத்தின் ஒருபுறம் தொழில் நிறுவனங்களின் கழிவுகள் என்றால், மறுபுறம் பிளாஸ்டிக் மற்றும் பாலிதீன் குப்பைகள் குவியலாகச் சிதறிக் கிடக்கின்றன. மற்றொரு புறம் நொய்யல் ஆறு முழுதும் ஆகாயத் தாமரை படர்ந்து உயிரிழந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆற்றை ஒட்டிச் சேகரமாகும் குப்பைகளுக்கு தீ வைப்பதும் தொடர் கதையாகி உள்ளது.
தமிழக நொய்யல் விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிறுவனர் திருஞானசம்பந்தன் கூறுகையில், ''நொய்யல் பாலம் சார்ந்த பகுதி மட்டுமின்றி, சாமளாபுரம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட ராஜவாய்க்கால் மற்றும் கள்ளப்பாளையம் மெயின்ரோடு பகுதிகளை, பேரூராட்சி நிர்வாகமே குப்பை கொட்டும் இடமாக மாற்றி உள்ளது. 50 முறைக்கும் மேல் பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை,'' என்றார்.
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காற்றில் பறக்கும் கோர்ட் உத்தரவு!
திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பலமுறை கடுமையான உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளது. ஆறு, குளம், கால்வாய் போன்ற நீர்நிலைகளிலோ அல்லது அதன் கரைகளிலோ எக்காரணம் கொண்டும் கழிவுகளை கொட்டவோ, கொட்டுவதற்கு அனுமதிக்கவோ கூடாது. திறந்தவெளியில் குப்பைகளையோ, பிளாஸ்டிக் மற்றும் பனியன் கழிவுகளையோ எரிக்க கடுமையான தடை உள்ளது. மீறுவோர் மீது அபராதமும் குற்றவியல் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட வேண்டும். திடக்கழிவுகளைத் தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி மையங்களுக்கு அனுப்புவது உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் கடமையாகும். கடமை தவறும் அதிகாரிகள் மீது கோர்ட் அவமதிப்பு வழக்கு மற்றும் துறைரீதியான நடவடிக்கை பாயும்.
எங்கே தவறும் நிர்வாகம்?
ஐகோர்ட் இவ்வளவு தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியிருந்தும், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகள் 'குப்பைக் காடாக' மாறி வருவது உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களின் அலட்சியப் போக்கையே காட்டுகிறது. பின்னலாடை நிறுவனங்கள் கழிவுகளை ஆற்றுப்பாலங்களில் கொட்டுவதைத் தடுக்கக் கண்காணிப்பு கேமராக்களோ அல்லது இரவு நேர ரோந்துப் பணிகளோ இல்லை. ஆகாயத் தாமரை அடர்ந்து வளர்வதாலும், குப்பைகள் எரிக்கப்படுவதாலும் நிலத்தடி நீர் பெருமளவில் மாசடைந்து, சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்கள் பாலைவனமாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஐகோர்ட் உத்தரவுகளை ஏட்டுச்சுரக்காயாக மாற்றாமல் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும். நொய்யல் கரைகளில் குப்பை கொட்டுபவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்; புகார்களைக் கண்டுகொள்ளாத உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.