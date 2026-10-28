ஓட்டுச்சாவடி ஆலோசனை கூட்டத்தில் சலசலப்பு

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ADDED : அக் 27, 2026 07:41 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 8 சட்டசபை தொகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளை மறுசீரமைக்கும் ஆலோசனை கூட்டமே இன்று (அக்.,27) பரபரப்பு கூட்டமாக மாறியது.
மாவட்டத்தில் தற்போது 2822 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இதில் பல்லடம் தொகுதியில் உள்ள 480 வாக்குச்சாவடிகளில் இரண்டை இணைத்து 479 ஆக குறைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாவட்ட மொத்தம் 2821 ஆக குறைய உள்ளது. மேலும் 5 வாக்குச்சாவடிகள் கட்டட இடமாற்றம், 2 வாக்குச்சாவடிகள் வேறு இடத்துக்கு மாற்றம், 136 வாக்குச்சாவடிகள் பெயர் மாற்றம், 2 வாக்குச்சாவடிகள் பிரிவு மறுசீரமைப்பு செய்ய அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் இன்று நடந்த கூட்டத்திற்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார். வருவாய் கோட்டாட்சியர் சிவப்பிரகாஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் கண்ணன், தேர்தல் பிரிவு தனி வட்டாட்சியர் தேவராஜ் மற்றும் 8 தொகுதிகளின் தேர்தல் அதிகாரிகள், த.வெ.க., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., காங்., கம்யூ. கட்சிப்பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
400 வாக்காளருக்கு
ஒரு சாவடியா?
கூட்டத்தில் பேசிய அ.தி.மு.க. பிரதிநிதி கண்ணபிரான், ''400 பேருக்கு ஒரு வாக்குச்சாவடி என்பது அரசுக்கும் கட்சிகளுக்கும் வீண் செலவு, மக்களுக்கு பயன் இல்லை, 700 முதல் 750 வாக்காளருக்கு ஒரு சாவடி என பிரித்தால் புதிய வாக்காளர் சேர்க்கைக்கு பின்னும் 1200க்குள் இருக்கும்'' என்றார்.
நவம்பரில்
என்ன நடக்கும்?
இந்த மறுசீரமைப்பு பரிந்துரை தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பி அங்கீகாரம் பெறப்பட்டு நவம்பர் 2ம் தேதி திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வெளியாகிறது. நவம்பர் 11ம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகி சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த பணி தொடங்கும். பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், திருத்தம் முடிந்து 2027 ஜனவரி 4ம் தேதி 8 தொகுதிகளுக்கான இறுதி பட்டியல் வெளியாகும்.
காலை 10:30 கூட்டம்
11:10க்கு தொடங்கியது
கட்சியினருக்கு காலை 10:30 மணிக்கு கலெக்டர் தலைமையில் கூட்டம் என தகவல் சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே சுற்றுச்சூழல் அமைச்சருடன் சென்றுவிட, 11:00 மணியாகியும் கூட்டம் தொடங்கவில்லை. கோபமான கட்சியினர், அமைச்சர் வருகை முன்பே திட்டமிட்டதுதான், அவரோடு கலெக்டர் செல்ல வேண்டியதுதான், ஆனால் தேர்தல் ஆணைய உத்தரவுப்படியான இந்த கூட்டமும் முக்கியம் அல்லவா, நாங்கள் வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருக்கிறோமா, கலெக்டர் இல்லையென்றால் அடுத்த நிலை அதிகாரிகளை வைத்து நடத்துங்கள், 11.15க்குள் தொடங்காவிட்டால் வெளியேறுவோம் என கொதித்தனர். 11:10 மணிக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கார்த்திகேயன் வந்த பின்பே கூட்டம் தொடங்கியது.
படம் 3 காலம்
வாக்குச்சாவடி மறு சீரமைப்பு தொடர்பான அரசியல் கட்சியினருடனான ஆலோசனைக்கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.