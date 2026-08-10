தொழில்நுட்பத்தில் இல்லை... நம்பிக்கையில்தான் முட்டுக்கட்டை -- நதிகள் ஓடத் தயாராக இருக்கின்றன... மனங்கள்?
தொழில்நுட்பத்தில் இல்லை... நம்பிக்கையில்தான் முட்டுக்கட்டை -- நதிகள் ஓடத் தயாராக இருக்கின்றன... மனங்கள்?
UPDATED : ஆக 09, 2026 05:44 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
- நமது நிருபர் -
ஆனைமலையாறு-நல்லாறு, பாண்டியாறு-புன்னம்புழா, பாண்டியாறு-மாயாறு...
கொங்கு மண்டல மக்களின் பல ஆண்டுகால கனவுத் திட்டங்கள் இவை. ஆனால், இந்தத் திட்டங்கள் இன்னும் காகிதத்தைத் தாண்டாமல் நிற்பதற்குக் காரணம் தொழில்நுட்பக் குறைபாடோ, நிதிப் பற்றாக்குறையோ அல்ல. அதைவிட சிக்கலான ஒரு சமூக-அரசியல் முட்டுக்கட்டை இருப்பதாக நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்
ஆனைமலையாறு-நல்லாறு, பாண்டியாறு-புன்னம்புழா திட்டங்களுக்காக, இரு மாநிலங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தண்ணீரையும் பலன்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப வடிவமைப்புகள் ஏற்கெனவே தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. பொறியியல் ரீதியாகவும், தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் செயல்படுத்த முடியாத திட்டங்கள் இவை அல்ல. நிதி ஒதுக்கீடு, கட்டுமான வடிவமைப்பு, நீர்ப்பங்கீட்டு கணக்கீடு என பல அம்சங்களில் அதிகாரிகள் முன்கூட்டியே ஆய்வுகளை முடித்துள்ளனர்.
உண்மையான முட்டுக்கட்டை
ஆனால், திட்டங்களை முன்னோக்கி நகர்த்தும்போது எதிரே நிற்பது தொழில்நுட்பம் அல்ல; மனித மனநிலையே.
நதிநீரைப் பகிர்ந்து கொள்வது என்றாலே, இரு மாநிலங்களிலும் உள்ள விவசாயிகள், சமூக அமைப்புகள், அரசியல் கட்சிகள் என பல தரப்பினரிடையே அச்சமும் எதிர்ப்பும் உருவாகிறது. ஒரே அரசியல் கட்சி இரு மாநிலங்களிலும் ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட, தண்ணீர் விவகாரத்தில் மாநில நலனே முதன்மை பெறுகிறது. இதனால், அரசியல் எல்லைகளைத் தாண்டி சமூக அளவிலான முரண்பாடுகளும் போராட்டங்களும் உருவாகின்றன.
இதற்கு காவிரி நீர்ப் பிரச்னையே மிகப்பெரிய உதாரணம். பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் முயற்சிகளுக்கே இரு மாநிலங்களிலும் எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிகழ்வுகள் ஏராளம்.
தீர்ப்பால் அல்ல... நம்பிக்கையால்
நீதிமன்ற உத்தரவுகள் கிடைத்தாலும், அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் கட்டத்தில்தான் மிகப் பெரிய சவால்கள் உருவாகின்றன. உள்ளூர் எதிர்ப்புகள், போராட்டங்கள், அரசியல் அழுத்தங்கள் ஆகியவை திட்டங்களை மீண்டும் முடக்கி விடுகின்றன.
அதனால், நதிநீர்ப் பிரச்னைகளுக்கு தொழில்நுட்பமும் சட்டமும் மட்டுமே நிரந்தரத் தீர்வாக அமையாது. இரு மாநில மக்களிடையேயும், விவசாய அமைப்புகளிடையேயும், சமூகப் பிரதிநிதிகளிடையேயும் தொடர்ந்து நம்பிக்கையை உருவாக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தால்தான் ஆனைமலையாறு-நல்லாறு போன்ற நீண்டகால கனவுத் திட்டங்களுக்கு விடியல் பிறக்கும் என நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர்.