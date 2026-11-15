/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இடியும் நிலையில் மேல்நிலைத் தொட்டி
UPDATED : நவ 14, 2026 08:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:34 PM
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பொங்கலுார்: பொங்கலுார் அருகே தொட்டம்பட்டியில் உள்ள 30 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் துாண் ஒன்றில் விரிசல் ஏற்பட்டு, இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
கடந்த, 2013–14ம் ஆண்டு பழுதுபார்க்கப்பட்ட இந்தத் தொட்டியின் ஒரு துாண் தற்போது சேதமடைந்துள்ளது. இதை உடனடியாக சீரமைக்காவிட்டால், தொட்டி சரிந்து விழும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். அருகில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், விவசாய நிலங்களில் பணியாற்றுவோர் பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளதால், தொட்டியை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.