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ஊராட்சியை இரண்டாக பிரிக்கணும்! அமைச்சரிடம் மனு 

ஊராட்சியை இரண்டாக பிரிக்கணும்! அமைச்சரிடம் மனு 

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:14 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:14 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM

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உடுமலை: நிர்வாக வசதிக்காக ஆண்டியகவுண்டனுார் ஊராட்சியை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சரிடம் கிராம மக்கள் மனு கொடுத்தனர்.

உடுமலை ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது ஆண்டியகவுண்டனுார் ஊராட்சி. ஊராட்சியில், ஆண்டியகவுண்டனுார், உரல்பட்டி, ஜக்கம்பாளையம், பெரிசனம்பட்டி, கிழுவன்காட்டூர், குட்டியகவுண்டனுார், அமராவதிநகர், பெரும்பள்ளம், இந்திராபுரம், கரட்டுப்பதி, சாயப்பட்டறை, திப்பிப்பாறை, வாலாங்குளம் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன.

அதிக கிராமங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகை கொண்ட ஊராட்சியை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என, முன்னாள் ராணுவ வீரர் செந்தில்குமார் தலைமையில் கிராம மக்கள் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜிடம் நேற்று மனுகொடுத்தனர்.

அதில், ஆண்டியகவுண்டனுார் ஊராட்சி அலுவலகம் உரல்பட்டியில் அமைந்துள்ளது. அமராவதி நகரில் இருந்து உரல்பட்டிக்கு சென்று வர, 40 கி.மீ., வரை பயணித்து மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

ஊராட்சி அலுவலகத்துக்கு செல்ல நேரடி பஸ் வசதியில்லை. அமராவதி நகரில் மட்டும் 6 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

பழங்குடியின கிராமங்களும் இப்பகுதியில் உள்ளன. சைனிக் பள்ளி, பழங்குடியினர் நல உறைவிட பள்ளி, வனத்துறை அலுவலகம் என முக்கிய அரசு நிர்வாக அலுவலகங்கள் அமராவதிநகரில் அமைந்துள்ளன.

நிர்வாக காரணங்களுக்காகவும், கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்காகவும், அமராவதி நகரை மையப்படுத்தி, புதிய ஊராட்சியை உருவாக்க வேண்டும். இக்கோரிக்கை குறித்து தற்போதைய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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