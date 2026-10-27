குறையை மனுவில் ‘சுமந்து வந்த’ மக்கள்

UPDATED : அக் 26, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 26, 2026 05:02 PM
திருப்பூர்: குடிநீர் தட்டுப்பாடு, கழிவுநீர் தேக்கம், அரசு பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிப்பதில் சிக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து, திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைகேட்பு கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் 482 மனுக்களை அளித்தனர். கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே மனுக்களைப் பெற்று, உரிய நடவடிக்கைக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
கூடுதல் போர்வெல்
பல்லடம் ஹைடெக் நகர் குடியிருப்போர் அளித்த மனுவில், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் கட்டிய 432 வீடுகளில், தற்போது 218 குடும்பங்கள் வசிப்பதாகவும், ஆழ்துளைக் கிணறு மூலம் கிடைக்கும் தண்ணீர் போதுமானதாக இல்லை என்றும் தெரிவித்தனர். தனியாரிடம் இருந்து தண்ணீர் வாங்க ஆண்டுக்கு பெரும் செலவு ஏற்படுவதால், கூடுதலாக மூன்று ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைத்துத் தர வேண்டும் எனக் கோரினர்.
கழிவுநீர் தேக்கம்
அவிநாசி வேலாயுதம்பாளையம் ஆதிதிராவிடர் காலனி மக்கள் அளித்த மனுவில், 100 குடும்பங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி இல்லாததால், வீடுகளுக்கு முன் கழிவுநீர் தேங்கி துர்நாற்றமும் கொசுத் தொல்லையும் ஏற்படுவதாகக் குறிப்பிட்டனர். கழிவுநீரை வெளியேற்ற உரிய வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
நிற்காத பஸ்கள்
நல்லூர் நுகர்வோர் நல மன்றத் தலைவர் சண்முகசுந்தரம் அளித்த மனுவில், திருப்பூர் புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து கோவை செல்லும் அரசு பஸ்கள், கூட்டம் அதிகமுள்ள நிறுத்தங்களில் நிற்பதில்லை என்றும், சில இடங்களுக்குச் செல்லும் பெண்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள் ஏற அனுமதிப்பதில்லை என்றும் புகார் தெரிவித்தார். போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரினார்.
விவசாயம் பாதிப்பு
இந்திய கம்யூ. காங்கயம் தாலுகா குழு சார்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், நொய்யல் ஆற்றில் செல்லும் மழைநீரைக் கத்தாங்கண்ணி உள்ளிட்ட குளம், குட்டைகளில் நிரப்ப வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டது. போதிய மழையின்றி பாலசமுத்திரம்புதுார் ஊராட்சிப் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கணவர் கொடுமை
மனைவி தர்ணா
திருப்பூர் வாவிபாளையத்தைச் சேர்ந்த பூர்ணிமா, 55 என்பவர், தன்னை கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் கூறி, கலெக்டர் அலுவலக பிரதான நுழைவாயில் அருகே அமர்ந்து திடீர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.