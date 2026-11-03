மனுக்கள் குவிகிறது... மக்களின் மனக்குமுறல் குறையுமா?
மனுக்கள் குவிகிறது... மக்களின் மனக்குமுறல் குறையுமா?
ADDED : நவ 02, 2026 07:21 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,2) நடந்த மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில், பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பொதுமக்களிடமிருந்து 520 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
கலெக்டர் முத்துக்குமரன், டி.ஆர்.ஓ., ஆனந்தி ஆகியோர் மனுக்களைப் பெற்றனர். மனுக்கள் மீது உரிய காலத்தில் தீர்வு காண வேண்டியது துறை அலுவலர்களின் கடமை என்ற நம்பிக்கையில் பொதுமக்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.
மும்முனை மின்சாரம்
தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ் தலைமையில் பொங்கலுார் விவசாயிகள்:
பொங்கலுார் வட்டாரத்தில், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளதால், ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் இருந்து நீர் எடுக்க மும்முனை மின்சாரம் அவசியம். ஆனால், பகலில் மட்டுமே மும்முனை மின்சாரமும், இரவில் இருமுனை மின்சாரமும் வழங்கப்படுகிறது. இதனால், பம்புசெட்களை இயக்க முடியாமல், இரவு பாசனமும் பாதிக்கப்படுகிறது. பயிர்கள் கருகும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, பொங்கலூர் பகுதிக்கு தடையின்றி மும்முனை மின்சாரம் வழங்க வேண்டும்.
பட்டா இருந்தும் சிக்கல்
கொசவம்பாளையம் பகுதி மக்கள்:
தெற்கு அவிநாசிபாளையம், செம்மாண்ட கவுண்டன்புதுாரைச் சேர்ந்த 110 குடும்பங்களுக்கு, ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில் 2021-ல், சர்வே எண் 931/1பி, 1சி-–ல் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்டது. ஆனால், பட்டா வழங்கப்பட்ட இடத்தில், ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை. மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுமானப் பணியும் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தனியார் தொடர்ந்த வழக்கில், நிலத்தை அளவீடு செய்து பிரச்னைக்குத் தீர்வு காண உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், வருவாய்த்துறையினர் அளவீடு செய்யவில்லை. இதனால் பட்டா இருந்தும் 110 குடும்பங்களால் குடியேற முடியவில்லை. விரைந்து முடித்து தீர்வு காண வேண்டும் அல்லது மாற்று இடம் வழங்க வேண்டும்.
பஸ் வசதி வேண்டும்
செம்மாண்ட கவுண்டன்புதுார் பகுதி மக்கள்:
தங்கள் பகுதி மாணவ, மாணவியர் 4 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள கொடுவாய், பொங்கலுார் பள்ளிகளுக்குச் சென்று படிக்கின்றனர். அப்பகுதிக்கு இயக்கப்பட்ட 15பி பஸ் நிறுத்தப்பட்டதால், போதிய போக்குவரத்து வசதியின்றி மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்ல சிரமப்படுகின்றனர். மாணவர்களின் கல்வி நலன் கருதி போதிய பஸ்களை இயக்க வேண்டும்.
தார்சாலை தேவை
ஊத்துக்குளி, அக்ரஹார பெரியபாளையம், ராஜேஸ்வரி நகர் மக்கள்:
எங்கள் பகுதியில், இதுவரை தார்சாலை அமைக்கவில்லை. இதனால், 2 கி.மீ., மண் பாதையில் பயணித்தே திருப்பூர் – ஊத்துக்குளி மெயின் ரோட்டை அடைய வேண்டியுள்ளது. மழைக்காலங்களில் சேறும் சகதியுமாக மாறும் பாதையால், வீடுகளிலேயே முடங்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, ஊர் முழுவதும் தார்சாலை அமைக்க வேண்டும்.
தீபாவளி போனஸ்
ஹிந்து மஸ்தூர் சபா (எச்.எம்.எஸ்.,) கட்டுமானம் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர் பேரவை:
கட்டுமானம், அமைப்புசாரா மற்றும் ஆட்டோ தொழிலாளர் குடும்பத்தினர், தீபாவளி பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாடும் வகையில், நலவாரிய உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.7,000 தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரியுள்ளனர்.