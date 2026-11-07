பண்டிகை சீசனில் வெல்லம் உற்பத்தி இனிக்கிறது! பிற மாநிலத்திலிருந்து கரும்பு வரத்து
பண்டிகை சீசனில் வெல்லம் உற்பத்தி இனிக்கிறது! பிற மாநிலத்திலிருந்து கரும்பு வரத்து
ADDED : நவ 05, 2026 05:19 PM
உடுமலை: தீபாவளி பண்டிகை காரணமாக, பாரம்பரிய வெல்லம், கரும்பு சர்க்கரை உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது; கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்படுவதால், விலையும் உயர்ந்துள்ளது.
உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதிகளில், அமராவதி அணை பாசனம் மற்றும் திருமூர்த்தி அணை ஏழு குளம் பாசன பகுதிகளில், கரும்பு சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளதால், விளை நிலங்களிலேயே விவசாயிகள் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில், 30க்கும் மேற்பட்ட கிரசர் ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன. கோடை கால மழை மற்றும் தென்மேற்கு பருவ மழைகள் பொய்த்து, கடும் வறட்சி நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், கரும்பு சாகுபடி பரப்பு பெருமளவு குறைந்துள்ளது.
இதனால், நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் உற்பத்திக்காக, கர்நாடக மாநிலம், மைசூரு பகுதிகளிலிருந்து, விவசாயிகள் கரும்பு கொள்முதல் செய்து, உருண்டை வெல்லம், அச்சு வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை உற்பத்தி செய்து வருகின்றனர்.
இங்கு உற்பத்தியாகும் பொருட்கள், தமிழகம் மற்றும் கேரளம் மாநிலத்திற்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
இந்த கிரசர் ஆலைகளில், கரும்பு அரவை செய்து, கரும்பு பால் எடுக்கப்பட்டு, அதனை கொப்பரைகள் வாயிலாக காய்ச்சி, உருண்டை வெல்லம், அச்சு வெல்லம் மற்றும் நாட்டு சர்க்கரை எனப்படும் கரும்பு சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
தற்போது, தீபாவளி பண்டிகை காரணமாக, இனிப்பு பலகாரங்கள் உற்பத்தியில், பாரம்பரிய வெல்லம், சர்க்கரை பயன்படுத்தி தயாரிக்க, பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதால், கிரசர் ஆலைகளில் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கரும்பு விலை உயர்வு உள்ளிட்ட உற்பத்தி செலவினங்கள் அதிகரிப்பால், 30 கிலோ கொண்ட சிப்பத்திற்கு, ரூ.400 ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.
50–60 சிப்பங்கள் உற்பத்தி
கிரசர் ஆலை விவசாயிகள் கூறியதாவது:
இயற்கையான முறையில், ரசாயன கலப்பு இல்லாத, அச்சு வெல்லம், உருண்டை வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை குறித்து, பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதால் தற்போது, ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு, பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி, பெரிய அளவிலான நிறுவனங்களும், பாரம்பரிய முறையில் நாட்டு வெல்லம், சர்க்கரை கொண்டு இனிப்புகள் தயாரிக்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இதனால், கடந்த ஒரு மாதமாக, வெல்லம், சர்க்கரை விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. சராசரியாக ஒரு ஆலையில், தினமும், 30 கிலோ கொண்ட, 40 சிப்பங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் நிலையில், தற்போது விற்பனை அதிகரிப்பு காரணமாக, 50 முதல், 60 சிப்பங்கள் வரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்படாத நிலையில், கிரசர் ஆலைகளுக்கு, கர்நாடக மாநிலம், மைசூர் பகுதிகளிலிருந்து கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, இங்கு கொண்டு வந்து வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் கரும்பு அறுவடையின் போது, ஒரு டன், ரூ.4,800 வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போது, கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து, கரும்பு கொள்முதல், போக்குவரத்து கட்டணம் என ஒரு டன், 5,200 வரை செலவாகிறது.
இதனால், வெல்லம், சர்க்கரை விலையும் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன், ஒரு சிப்பம், ரூ.1,300 முதல், 1,400 வரை விற்று வந்தது.
தற்போது, கரும்பு விலை உயர்வு மற்றும் உற்பத்தி செலவினம் அதிகரிப்பு காரணமாக, ரூ.1,700 முதல், 1,800 வரை விற்று வருகிறது.
ஒரு சில பகுதிகளிலிருந்து, அஸ்கா சர்க்கரையை கலந்து, நாட்டு சர்க்கரை என விற்பனை செய்யப்படுவதால், பொதுமக்கள் பாதித்து வருகின்றனர்.
இதனை கண்காணிக்கவும், தரமான மற்றும் பாரம்பரிய முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும், நாட்டு சர்க்கரை, அச்சு வெல்லம், உருண்டை வெல்லம் உற்பத்தி தொழிலை காப்பாற்றவும், கரும்பு சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.