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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மழை வந்தது... வதந்தி பரவியது! சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய பள்ளி விடுமுறை போலி செய்தி

மழை வந்தது... வதந்தி பரவியது! சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய பள்ளி விடுமுறை போலி செய்தி

மழை வந்தது... வதந்தி பரவியது! சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய பள்ளி விடுமுறை போலி செய்தி

UPDATED : நவ 06, 2026 02:55 AM

ADDED : நவ 05, 2026 08:52 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 02:55 AM ADDED : நவ 05, 2026 08:52 PM

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திருப்பூர்: மழை வெளுத்து வாங்கினால் போதும்... உடனே பள்ளி விடுமுறை குறித்த பரபரப்பும் தொற்றிக்கொள்ளும். நேற்று திருப்பூரிலும் அதே கதைதான் அரங்கேறியது.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சில நாட்களாக மாலை, இரவு நேரங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை 7:00 மணிக்கே மழை துவங்கியது. குறிப்பாக, அவிநாசி வட்டாரத்தில் கனமழை பெய்தது.

அவ்வளவுதான்...! பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்ல மாணவர்கள் தயாராகிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், பெற்றோர் மத்தியில் 'இன்று விடுமுறை விடுவார்களா?' என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியது. டிவி செய்திகளை கவனித்தனர். ஊருக்கு நுாறு குழுக்கள் இருக்கும் வாட்ஸாப்பிலும் ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கிறதா எனத் தேடினர். ஆனால், மாவட்ட நிர்வாகத்திடமிருந்து விடுமுறை குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

இதற்கிடையே, அவிநாசி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலிருந்து தொலைதுார மாணவர்களை அழைத்து வரும் தனியார் பள்ளி, கல்லுாரி பஸ்கள் காலை 7:00 மணிக்கே வழக்கம்போல் சாலைகளில் பயணிக்க துவங்கி விட்டன.

இந்நிலையில், எப்போதோ வெளியான, 'பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை' என்ற படச்செய்தி வாட்ஸாப் குழுக்களில் வேகமாகப் பரவத் தொடங்கியது. இதை உண்மை என நம்பிய பலர், 'இன்று விடுமுறையாமே?' என கேட்கத் தொடங்கினர். சில பெற்றோரோ, தகவலை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளாமலேயே தங்கள் குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் வீட்டிலேயே இருக்கச் செய்தனர்.

இப்படி சமூக ஊடகங்களில் பரவும் போலிச் செய்திகள், மழைக்காலங்களில் பள்ளி விடுமுறை குறித்த குழப்பத்தை மேலும் அதிகரித்து வருகின்றன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் முன்பே வதந்திகளை நம்பி முடிவெடுக்காமல், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவிப்பை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வதே பெற்றோருக்கும் மாணவர்களுக்கும் நல்லது.

விடுமுறை விடாததால்


மாணவர்கள் அவதி
அவிநாசி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் பெய்த கனமழையால், நகரின் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது. காலை 7:00 மணி முதல் பெற்றோர்கள் தாசில்தார் ஜெகநாதனைத் தொடர்புகொண்டு விடுமுறை குறித்து கேட்டபோது, பள்ளிக் கல்வித் துறையினர்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றார். அதன்பின், சி.இ.ஓ.வை சிலர் கேட்டதற்கு, 'கலெக்டர் மற்றும் பிற அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்த பின்னரே கூற முடியும்,' எனக் கூறியுள்ளார்.
காலை 8:40 மணியைக் கடந்தும் மழை தொடர்ந்த நிலையில், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் எனப் பலரையும் பெற்றோர் தொடர்புகொண்டனர். ஆனால், முறையான பதில் கிடைக்கவில்லை. ஒவ்வொரு துறை அதிகாரிகளும் மற்ற துறையினரைக் கைகாட்டியதால், விடுமுறை அறிவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகப் பெற்றோர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
மழையில் நனைந்து பள்ளிக்குச் சென்றால் குழந்தைகளுக்குச் சளி, காய்ச்சல் உள்ளிட்ட உடல்நலப் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்; இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தீபாவளி கொண்டாட உள்ள நிலையில் குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சி பாதிக்கப்படலாம் என்று பெற்றோர் சிலர் கவலை தெரிவித்தனர். சில தனியார் பள்ளிகள் மாணவர்களின் நலன் கருதி தாமாகவே விடுமுறை அறிவித்தன.
கனமழை பெய்யும் நாட்களில், மாணவர்கள் பள்ளிக்குப் புறப்படுவதற்கு முன்பே விடுமுறை அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்; தேவையெனில் வேறொரு நாளில் வகுப்புகளை நடத்திக்கொள்ளலாம் என்றும் பெற்றோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.



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