மழை வந்தது... வதந்தி பரவியது! சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய பள்ளி விடுமுறை போலி செய்தி
மழை வந்தது... வதந்தி பரவியது! சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய பள்ளி விடுமுறை போலி செய்தி
UPDATED : நவ 06, 2026 02:55 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:52 PM
திருப்பூர்: மழை வெளுத்து வாங்கினால் போதும்... உடனே பள்ளி விடுமுறை குறித்த பரபரப்பும் தொற்றிக்கொள்ளும். நேற்று திருப்பூரிலும் அதே கதைதான் அரங்கேறியது.
வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சில நாட்களாக மாலை, இரவு நேரங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை 7:00 மணிக்கே மழை துவங்கியது. குறிப்பாக, அவிநாசி வட்டாரத்தில் கனமழை பெய்தது.
அவ்வளவுதான்...! பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்ல மாணவர்கள் தயாராகிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், பெற்றோர் மத்தியில் 'இன்று விடுமுறை விடுவார்களா?' என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியது. டிவி செய்திகளை கவனித்தனர். ஊருக்கு நுாறு குழுக்கள் இருக்கும் வாட்ஸாப்பிலும் ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கிறதா எனத் தேடினர். ஆனால், மாவட்ட நிர்வாகத்திடமிருந்து விடுமுறை குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
இதற்கிடையே, அவிநாசி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலிருந்து தொலைதுார மாணவர்களை அழைத்து வரும் தனியார் பள்ளி, கல்லுாரி பஸ்கள் காலை 7:00 மணிக்கே வழக்கம்போல் சாலைகளில் பயணிக்க துவங்கி விட்டன.
இந்நிலையில், எப்போதோ வெளியான, 'பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை' என்ற படச்செய்தி வாட்ஸாப் குழுக்களில் வேகமாகப் பரவத் தொடங்கியது. இதை உண்மை என நம்பிய பலர், 'இன்று விடுமுறையாமே?' என கேட்கத் தொடங்கினர். சில பெற்றோரோ, தகவலை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளாமலேயே தங்கள் குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் வீட்டிலேயே இருக்கச் செய்தனர்.
இப்படி சமூக ஊடகங்களில் பரவும் போலிச் செய்திகள், மழைக்காலங்களில் பள்ளி விடுமுறை குறித்த குழப்பத்தை மேலும் அதிகரித்து வருகின்றன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் முன்பே வதந்திகளை நம்பி முடிவெடுக்காமல், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவிப்பை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வதே பெற்றோருக்கும் மாணவர்களுக்கும் நல்லது.