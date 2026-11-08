ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து ராஜவாய்க்காலை மீட்பது அவசியம்! பிரதான நீர்வழித்தடம் மாயமாகும் அவலம்
ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து ராஜவாய்க்காலை மீட்பது அவசியம்! பிரதான நீர்வழித்தடம் மாயமாகும் அவலம்
ADDED : நவ 07, 2026 02:12 AM
உடுமலை: உடுமலை நகர எல்லையில் பிரதான நீர்வழித்தடமாக உள்ள ராஜவாய்க்கால் புதர் மண்டியும், ஆக்கிரமிப்புகளாலும், கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு அடையாளத்தை இழந்துள்ளது. இதனால், பருவமழை காலங்களில் நீரோட்டம் தடைபட்டு, பிரதான ரோடுகள் மற்றும் விளைநிலங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது. முழுமையாக அளவீடு செய்து நீர்வழித்தடத்தை மீட்க வேண்டும்.
உடுமலை பகுதியின் பழமையான பாசன திட்டமாக ஏழு குள பாசனம் உள்ளது. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து அடுக்குத்தொடராய் குளங்கள் அமைக்கப்பட்டு, மழைக்காலங்களில் உபரி நீர் வெளியேறவும் முற்காலத்திலேயே கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
இக்குளங்கள் மற்றும் வழியோர விளைநிலங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிப்பதை தவிர்க்கவும், வறட்சியான பகுதிகளுக்கு நீர் வரத்து கிடைக்கவும், ராஜவாய்க்கால் பள்ளம் என்ற பெயரில் நகரின் எல்லையில் நீர்வழித்தடம் அமைந்திருந்தது.
உடுமலை மேற்கு பகுதிகளில் பெய்யும் மழை வெள்ள நீர், ஏழு குளங்களுக்கு வருகின்றன.
இக்குளங்கள் நிரம்பி, இறுதிக்குளமான ஒட்டுக்குளம் நிரம்பியதும், உபரி நீரி வெளியேறும் ஓடையாகவும், 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் பெய்யும் மழை வெள்ள நீர் வடியும் வகையிலும், 25 கி.மீ., துாரம் ராஜவாய்க்கால் நீர் வழிப்பாதை அமைந்துள்ளது.
இந்த ராஜவாய்க்கால், உடுமலை நகரின் மேற்குப்பகுதியில் அமைந் துள்ளதோடு, இப்பகுதிகளில் பெய்யும் மழை வெள்ள நீர் சென்று, உப்பாறு ஓடையில் இணையும் வகையில், இயற்கை நீர் வழித்தடமாக உள்ளது.
அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வதில்லை
மழைக்காலங்களில் அபரிமிதமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் இந்த ராஜவாய்க்கால் ஓடையை, பராமரிப்பது குறித்து, பொதுப்பணித்துறை, நகராட்சி மற்றும் கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சி அதிகாரிகள் கண்டு கொள்வதில்லை.
இதனால், ராஜவாய்க்கால் நீர் வழித்தடம் முழுவதும், புதர் மண்டியும், மண் மூடியும் காணப்படுகிறது. நீர் வழிப்பாதை பெருமளவு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, குறுகியுள்ளது.
அதோடு, நகர பகுதியில் ராஜவாய்க்காலில், அதிகளவு குப்பை, கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு, மலைபோல் தேங்கியுள்ளது.
கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சி, உடுமலை நகராட்சி பகுதிகளில் சேகரமாகும் கழிவுகள் இங்கு கொட்டப்படுகிறது. மேலும், இறைச்சி, மீன் கழிவுகள், தனியாரால் கொட்டப்படும் குப்பை, அபாயகரமாக கழிவுகள் தினமும் பல டன் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.
அதிலும், திண்டுக்கல் -– கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரங்களிலும், உடுமலை புற நகர் பகுதியில், பாலத்தின் கீழும் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு, நீர் செல்லும் பாதை முழுவதும், மலைபோல் கழிவுகள் தேங்கியுள்ளன.
பல இடங்களில், நீர் வழிப்பாதை முழுவதும் கழிவுகள் கொட்டி மறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, உடுமலை நகரம் மற்றும் பொள்ளாச்சி ரோடு, செஞ்சேரிமலை ரோட்டிலுள்ள வீடுகள், விவசாய நிலங்களுக்குள் புகும் அபாயம் உள்ளது.
பிரதான ரோட்டில் போக்குவரத்து பாதிப்பும், வெள்ளம் அதிகரித்தால், உயர்மட்ட பாலம் மற்றும் ரோடு சிதிலமடையும் அபாயமும் உள்ளது.
எனவே, ராஜவாய்க்காலில் கொட்டப்பட்டுள்ள கழிவுகளை அகற்றி, எளிதாக மழை வெள்ள நீர் செல்லும் வகையில், முழுமையாக அளவீடு செய்து, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும், துார்வாரவும், வருவாய்த்துறை, நீர்வளத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளை ஒருங்கிணைத்து, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.