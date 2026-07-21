தீராத நாய்கள் தொல்லை: ஆடுகள் பலி தொடர்கிறது 

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:40 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
காங்கயம்: காங்கயம் சுற்றுவட்டர பகுதிகளில் கட்டுக்கடங்காமல் பெருகி வரும் தெருநாய்களின் தொல்லையால், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
காங்கயம் தாலுகா, ஆலம்பாடி கிராமம், நல்லிகவுண்டம்வலசை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ். தனது விவசாய நிலத்தில் ஆட்டுப்பட்டி அமைத்துச் செம்மறியாடுகளை வளர்த்து வருகிறார். ஜூலை 20 மாலை ஆட்டுப்பட்டிக்குள் திடீரென கூட்டமாக புகுந்த நாய்கள், அங்கிருந்த ஆடுகளை தாக்கின. நாய்களின் தாக்குதலில், 5 செம்மறி ஆட்டுக்குட்டிகள், 2 செம்மறியாடுகள் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தன. மேலும், 2 ஆடுகள் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன.தொடர்ந்து நிகழும் இதுபோன்ற சம்பவங்களால், காங்கயம் சுற்றுவட்டார பகுதி விவசாயிகள், தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கின்றனர். தெருநாய்களின் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளும், மாவட்ட நிர்வாகமும் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.