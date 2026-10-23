சுற்றுலா மையமாகும் வனாலயம் ஆய்வுப் பணிகள் துவங்கின!
சுற்றுலா மையமாகும் வனாலயம் ஆய்வுப் பணிகள் துவங்கின!
ADDED : அக் 20, 2026 08:07 PM
பல்லடம்: பல்லடம் வனாலயத்தை சுற்றுச் சூழல் சுற்றுலா மையமாக மாற்றுவதற்கான ஆய்வு பணிகள் துவங்கியது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தின், ஜவுளி தொழிலை சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், மத்திய மாநில அரசுகளின் பங்களிப்புடன், 'டெக்ஸ்டைல் டூரிஸம்' திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பல்லடத்தில், சர்வதேச ஜவுளி வர்த்தக மையம் அமைப்பதற்கான முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தொழில் துறையை அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்வது, புதிய தொழில் முனைவோரை உருவாக்குவது, வேலை வாய்ப்பு, தொழில் பயிற்சி ஆகியவற்றின் மூலம் சர்வதேச அளவில் பின்னலாடை தொழிலை கொண்டு செல்வதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
அவ்வகையில், பல்லடம் வனம் அமைப்பின் வனாலயம் தாவரவியல் பூங்காவை, சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா மையமாக மாற்றுவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆராயப்பட்டு வருகிறது. தென்னிந்திய சுற்றுலாத்துறை தலைவர் விவேக் சேவக், தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை மாவட்ட அலுவலர் அரவிந்த், மை பாரத் துறை மாவட்ட அலுவலர் விக்னேஷ் ஆகியோர், வனாலயத்தை, சுற்றுலா மையமாக மாற்றுவது தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்டனர்.
மொத்தம், 18 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள வனாலயத்தில், 80க்கும் மேற்பட்ட வகையான, 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. எண்ணற்ற மூலிகை செடிகள் உட்பட, ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களுக்கு உண்டான மரங்களும் வளர்க்கப்படுகின்றன. பிரதி வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மழை வேண்டி பிரார்த்தனை கூட்டமும், மாதம் ஒருமுறை விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும் நடத்தப்படுகிறது.
வனப்பிள்ளையார் கோவில், நாற்றுப்பண்ணை, மூங்கில் மரங்கள் சூழ நடைப்பயிற்சி மையம், சிறுவர்கள் விளையாட்டு பூங்கா, உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள், கூட்ட அரங்குகள், அதிநவீன உணவுக்கூடம் மற்றும் தங்கும் வசதிகளுடன் கூடிய விடுதி ஆகியன அமைந்துள்ளன. பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவ மாணவியர், கல்விச் சுற்றுலாவாக வனாலயத்தை பார்வையிட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.