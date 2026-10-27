ஆர்ப்பரிக்கும் ஆறும்.. ஆரவாரக் கரையும்.. நுரை பொங்க பாயும் இயற்கையின் உற்சாகம்
ஆர்ப்பரிக்கும் ஆறும்.. ஆரவாரக் கரையும்.. நுரை பொங்க பாயும் இயற்கையின் உற்சாகம்
ADDED : அக் 27, 2026 06:57 AM
திருப்பூர்: மலைப்பகுதிகளில் விழும் துளிகள் ஒன்றுசேர்ந்து, ஓடைகளில் வழிந்து, ஆறுகளில் பெருக்கெடுத்து நகரங்களை வந்தடைகின்றன. திருப்பூரில் இப்போது நொய்யல் ஆற்றின் வழியாகத் தெரியும் காட்சியும் அதுதான். நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழை, ஆற்றின் அமைதியைக் கலைத்திருக்கிறது. நேற்று அதிகாலை முதல் நொய்யலில் வெள்ளம் பெருக்கெடுக்க, அணைக்காடு தடுப்பணையில் தண்ணீர் அருவிபோல் கொட்டுகிறது; அணைமேடு பகுதியில் நுரை பொங்கிப் பாய்கிறது. வடகிழக்குப் பருவமழை தனது வருகையை இப்படித்தான் ஆற்றின் ஓசையில் அறிவித்திருக்கிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நேற்று காலை நிலவரப்படி சராசரியாக 43.14 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. நல்லதங்காள் ஓடை அணைப் பகுதியில் அதிகபட்சமாக 100 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. கடந்த ஒரு வாரமாகத் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் வெயிலின் தாக்கம் தணிந்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வானத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த மானாவாரி விவசாயிகளும், விவசாயப் பணிகளைத் தொடங்கத் தயாராகி வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் காலை முதல் நேற்று காலை 8:00 மணி வரை பதிவான மழை விவரத்தை வருவாய்த்துறை வெளியிட்டுள்ளது. திருப்பூர் தெற்கு தாலுகாவில் 17 மி.மீ., கலெக்டர் அலுவலகப் பகுதியில் 15 மி.மீ., ஊத்துக்குளியில் 17 மி.மீ., பல்லடத்தில் 25 மி.மீ., தாராபுரத்தில் 86 மி.மீ., மூலனூரில் 38 மி.மீ., குண்டடத்தில் 30 மி.மீ., மடத்துக்குளத்தில் 90 மி.மீ., நல்லதங்காள் ஓடை அணையில் 100 மி.மீ., காங்கயத்தில் 7.80 மி.மீ., வட்டமலைக்கரை ஓடை அணையில் 66 மி.மீ., வெள்ளகோவிலில் 38 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. அமராவதி அணைப் பகுதியில் 89 மி.மீ., திருமூர்த்தி அணைப் பகுதியில் 57 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது.
நொய்யலில் வெள்ளம்
கோவை மாவட்ட நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையின் தாக்கம், திருப்பூரில் நொய்யல் ஆற்றில் வெளிப்பட்டது. நேற்று அதிகாலை முதல் நீர்வரத்து அதிகரித்து, அணைப்பாளையம் தரைப்பாலம் தண்ணீரில் மூழ்கியது. அங்கு போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அணைமேடு தடுப்பணையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அணைக்காடு தடுப்பணையில் தண்ணீர் விளிம்பைக் கடந்து அருவிபோல் விழுந்தது. வெள்ளை நுரை பொங்கிப் பாயும் நீரின் ஓசை, மழையின் வலிமையை உணர்த்தியது.
ஆற்றில் புதுவெள்ளம் ஓடுவதைக் காணப் பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டினர். மழை நீர் ஆற்றை நிரப்பும் காட்சியில் இயற்கையின் அழகு தெரிந்தாலும், வெள்ளத்தின் வேகம் எச்சரிக்கையையும் நினைவூட்டுகிறது.
தொடர் மழையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாவட்ட நிர்வாகம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. தாலுகா வாரியாக முகாம்கள் அமைத்து, தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்களைப் பாதுகாப்பாகத் தங்க வைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வருவாய்த்துறையினர் ஆற்றங்கரையோரத் தாழ்வான பகுதிகளை 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இடிபாடுகளில் சிக்கிய பெண் மீட்பு
அவிநாசி கைகாட்டிப்புதுாரை சேர்ந்த மணி மனைவி வசந்தி, 56. இவரது வீட்டின் அருகே ஒரு பழைய வீட்டில் மராமத்துப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதற்காக மேற்கூரை பிரிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக அவிநாசி பகுதியில் இரவு நேரங்களில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால், அந்த வீட்டின் 10 அடி உயர சுவர் இடிந்து விழுந்தது.
தகவலறிந்து வந்த அவிநாசி தீயணைப்புத் துறையினர், ஒரு மணி நேரம் போராடி இடிபாடுகளில் சிக்கிய வசந்தியை மீட்டனர். சிறு காயங்களுடன் அவர் உயிர் தப்பினார்.
தாராபரத்தில் வெள்ளம்; வீடுகளுக்குள் மழைநீர்
நேற்று முன்தினம் தாராபுரத்தில் இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையால் நாடார் வீதி, புதுவீதி, காமராஜபுரம், கோட்டைமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகள், கால்வாய்களில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. தாழ்வான குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததுடன், பழைய மண் சுவர் வீடுகளும் சேதமடைந்தன.
இதையடுத்து, நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் தேங்கிய மழைநீரை வெளியேற்றும் பணியிலும், சுகாதாரப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டனர். வருவாய்த் துறையினர் சேதமடைந்த வீடுகள் குறித்து கணக்கெடுத்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா, மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்டு, பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். பாதிப்புகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகத் தெரிவித்தார்.