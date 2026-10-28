/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஆர்.எஸ்.எஸ். பொதுக்கூட்டம் குன்னத்துாரில் நடந்தது
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
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குன்னத்துார்: குன்னத்துாரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். 101-வது ஆண்டு விழா பொதுக்கூட்டம் மற்றும் தொண்டர்களின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற தொண்டர்கள் உடற்பயிற்சிகளை செய்து காட்டினர். புல்லாங்குழல் இசையுடன் கொடியேற்றப்பட்டது.
வி.எஸ்.ஆர் கேஸ் ஏஜென்சிஸ் ராஜா தலைமை வகித்தார். ஏ.பி.சி டைரி வேலுச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். பேராசிரியர் பூபதி ஆசியுரை வழங்கினார்.
சிறப்பு விருந்தினராக கோட்ட உடற்பயிற்சி பொறுப்பாளர் ஸ்ரீ கணேசன் பங்கேற்று பேசினார்.
குன்னத்துாரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். 101-வது ஆண்டு விழா பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.