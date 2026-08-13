'ஆயத்த ஆடை விற்பனை ஆன்லைனில் எளிதாகும்'

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:35 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:33 PM
திருப்பூர்:தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் (சைமா) சார்பில், அமேசான் வாயிலாக ஆயத்த ஆடைகளை ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வது குறித்த கருத்தரங்கம் திருப்பூரில் நடைபெற்றது. சங்க செயலாளர் தாமோதரன் தொடங்கி வைத்தார்.
அமேசான் நிறுவன அலுவலர்கள் பேசியதாவது:
ஆன்லைன் வாடிக்கையாளர்கள் தரமான பொருள், போட்டி விலை, விரைவான டெலிவெரி மற்றும் எளிய ரிட்டர்ன் வசதி ஆகியவற்றையே அதிகம் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்த நம்பிக்கையை உருவாக்கும் விற்பனையாளர்களின் தயாரிப்புகளே அதிக வரவேற்பைப் பெறுகின்றன.
மேலும், பெங்களூரு, டெல்லி உள்ளிட்ட நகரங்களில் உள்ள கிடங்குகள் மூலம் விரைவாக பொருட்கள் அனுப்பப்படுவதால், திருப்பூர் பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் அமேசான் தளத்தை பயன்படுத்தி உள்நாட்டு விற்பனையை விரிவுபடுத்தலாம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் பேசினர்.
பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள், ஆன்லைன் வர்த்தகம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு அமேசான் அலுவலர்களிடம் விளக்கம் பெற்றனர்.