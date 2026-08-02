அம்மா - குழந்தை பாசப்பிணைப்பின் ரகசியம்! 'தாய்ப்பால்'... வெறும் உணவல்ல;
அம்மா - குழந்தை பாசப்பிணைப்பின் ரகசியம்! 'தாய்ப்பால்'... வெறும் உணவல்ல;
ADDED : ஆக 02, 2026 04:59 AM
அது தாய்க்கும் சேய்க்கும் இடையிலான அன்பின் ஆதி பிணைப்பு! ஆரோக்கியமும் அறிவாற்றலும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியும் நிறைந்த தலைமுறையை உருவாக்க தாய்மார்கள் தவறாமல் தாய்ப்பால் புகட்ட வேண்டும் எனும் உன்னத செய்தியோடு திருப்பூரில் தொடங்கியது உலக தாய்ப்பால் வார விழா.
திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப் பிரிவு, திருப்பூர் தெற்கு, அவிநாசி கிழக்கு மற்றும் திருப்பூர் விக்டரி இன்னர் வீல் கிளப் ஆகியவை இணைந்து நடத்திய விழாவிற்கு மருத்துவக் கல்லுாரி துணை முதல்வர் பத்மினி தலைமை தாங்கினார். இருப்பிட மருத்துவ அலுவலர் கோபாலகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தார். தாய்ப்பால் வங்கிப் பிரிவு பொறுப்பாளர் பிரியா நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்தார். சிவ்பார்வதி மன்றாடியார் செவிலியர் கல்லுாரி மாணவிகளின் சுவாரசியமான பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியும், விழிப்புணர்வு நாடகமும் மேடையேறி வந்திருந்த தாய்மார்களின் மனங்களைக் கவர்ந்தன.
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை டீன் மனோன்மணி, தாய்மார்களின் மனதில் தேங்கிக் கிடக்கும் ஐயங்களை ஒவ்வொன்றாக உடைத்துப் பேசத் தொடங்கினார்:
கொடுக்க கொடுக்க ஊறும் பிரசவித்த ஒவ்வொரு தாயுமே தன் குழந்தைக்குப் பாலுாட்டும் முழுத் தகுதியும் கொண்டவள் தான். கொடுக்கக் கொடுக்கத்தான் பால் ஊறும். சுகப்பிரசவம் என்றால் சில மணி நேரங்களிலும், அறுவைச் சிகிச்சை என்றால் 24 மணி நேரத்திற்குள்ளும் ஒரு தாய் பாலுாட்டத் தயாராகிவிடுகிறாள். பிரசவித்த உடனே சுரக்கும் அந்த முதல் 'சீம்பால்' இருக்கிறதே... அது குழந்தைக்குக் கிடைக்கும் அளப்பரிய நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி வரப்பிரசாதம்!
சுய முடிவு வேண்டாம் குழந்தை வளர வளர அது குடிக்கும் பாலின் அளவு மாறுபடத்தான் செய்யும். அதைப் பார்த்துவிட்டு 'அய்யோ, எனக்குப் பால் வற்றிவிட்டது' என்று தாய்மார்கள் சுயமாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடக் கூடாது. மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர்களை அணுகி, அவர்களின் ஆலோசனையோடு சத்தான உணவை உண்டு, நேரத்திற்குச் சாப்பிட்டு, நிம்மதியாகத் துாங்கி எழுந்தாலே தாய்ப்பால் தாராளமாகச் சுரக்கும்.
'பத்தல'ன்னு பயப்படாதீங்க... பால் போதவில்லை என்று நினைத்துக் கொண்டு நீங்கள் கொடுக்கும் பவுடர் பாலும், மாட்டுப் பாலும் பிஞ்சு குழந்தையின் செரிமானத்தைக் கடினமாக்கிவிடும். தாய்ப்பால் குடித்த குழந்தை சீக்கிரமே விழித்துக்கொண்டு அழுதால், 'பால் பத்தவில்லையோ' என்று பயப்படுகிறீர்கள். உண்மையில் தாய்ப்பால் எளிதில் செரிமானமாகிவிடுவதால் தான் குழந்தை விரைவாக விழிக்கிறது. ஆனால், பவுடர் பாலும், மாட்டுப் பாலும் ஜீரணமாக நேரம் எடுப்பதால் குழந்தை நீண்ட நேரம் துாங்குகிறது; அதை வைத்துப் பால் போதுமானது என்று தப்பாகக் கணக்கு போட்டுவிடாதீர்கள்!
தாய்ப்பால் வங்கி இருக்கு! வீட்டிலிருக்கும் மாமியார்களும், தாய்மார்களும் தொடக்கத்தில் சிரமப்படும் இளம்தாய்களுக்குத் தாய்ப்பாலின் மகத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லித் தைரியம் தர வேண்டும். ஒருவேளை, மருத்துவரே பரிசோதித்து தாய்ப்பால் சுரக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் கூட நீங்கள் கலங்கத் தேவையில்லை. தாராள உள்ளம் கொண்ட தாய்மார்களின் உதவியால் நம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையிலேயே 'தாய்ப்பால் வங்கி' மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது.
அங்கிருந்து உங்கள் குழந்தைக்குத் தேவையான பாலைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். குழந்தை பிறந்த முதல் ஆறு மாதங்களுக்குத் தாய்ப்பாலில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன என்பதை எப்போதும் நினைவில் வையுங்கள்.