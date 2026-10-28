விதிமீறலுடன் குழாய் அமைப்பு வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்தது
விதிமீறலுடன் குழாய் அமைப்பு வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்தது
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
திருப்பூர்: போயம்பாளையம் கண்ணபிரான் நகர் பகுதியில், தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் விதிமீறி கழிவுநீர் குழாய் அமைத்துள்ளதால் வீடுகளுக்குள் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் புகுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி 8-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட இப்பகுதியில் புதிதாகக் குடியிருப்புப் பகுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்காகக் குழாய் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழாய் பொதுச் சாலையைக் கடந்து எதிர்ப்புறம் செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் பெய்த மழையின்போது, குழாய் வழியாகத் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால், அப்பகுதி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
குடியிருப்புவாசிகள் நேற்று மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் திரண்டு, மாநகராட்சி ஆணையரிடம் அளித்த மனு:
தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் உரிய கழிவு நீர் கால்வாய் வசதி ஏற்படுத்தாமல், ராட்சத குழாய் பதித்து கழிவு நீரை ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேற்றுகிறது. மேலும் விதிகளுக்குப் புறம்பாக ரோட்டை சேதப்படுத்தி குழாய் அமைத்துள்ளனர். தாழ்வான பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் கழிவு நீர் புகுந்து பெரும் அவதியும், சுகாதாரச் சீர்கேடும் ஏற்பட்டுள்ளது. நேரில் ஆய்வு நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நுகர்வோர் நல முன்னேற்ற சங்கம், வீ தி லீடர்ஸ், அ.தி.மு.க., த.வெ.க. அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் குடியிருப்புவாசிகள் பங்கேற்றனர்.
விதிமீறல் கழிவுநீர்க் குழாயை அகற்றக் கோரி மனு அளித்த மக்கள்.