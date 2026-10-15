UPDATED : அக் 15, 2026 10:39 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:34 PM
சேவூர்: சேவூர் கைகாட்டி ரவுண்டானாவில் ரூ.14 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட பயணிகள் நிழற்குடை, ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் சமூக விரோத செயல்களால் பயணிகளுக்குப் பயன்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி எம்.பி., நிதியில் கட்டப்பட்ட இந்த நிழற்குடை, கடந்த ஜூலை மாதம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டது. தற்போது மாலை நேரங்களில் பானி பூரி, டிபன், சில்லி சிக்கன் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் தள்ளுவண்டிக் கடைகள் ஆக்கிரமித்துள்ளதால், பயணிகள் சாலையில் நின்று பேருந்துக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.
மேலும், மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால் இரவு நேரங்களில் சிலர் நிழற்குடையில் மது அருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது, துாங்குவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். உணவுக் கழிவுகள், பாலிதீன் கவர்கள் உள்ளிட்ட குப்பைகளையும் வீசிச் செல்கின்றனர். கடந்த வாரம் மது அருந்தியவர்களைத் தட்டிக்கேட்ட பெண்ணிடம் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி தகராறு செய்துள்ளனர்.
எனவே, நிழற்குடையில் மின்விளக்கு வசதி ஏற்படுத்துவதுடன், ஆக்கிரமிப்புக் கடைகளை அகற்றி, விதிமீறுவோருக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என மக்கள் சேவகன் அறக்கட்டளையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இரவு நேரங்களில் ‘குடி’மகன்கள் பிடியில் நிழற்குடை.