வேலியே பயிரை மேயும் கதையாக... நல்லாற்றில் குப்பை கொட்டும் துாய்மைப் பணியாளர்கள்!
வேலியே பயிரை மேயும் கதையாக... நல்லாற்றில் குப்பை கொட்டும் துாய்மைப் பணியாளர்கள்!
UPDATED : நவ 14, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:22 PM
திருப்பூர்: திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட நல்லாற்றை தன்னார்வ அமைப்பினர் சுத்தப்படுத்திய நிலையில், அதே இடத்தில் நகராட்சி துாய்மைப் பணியாளர்களே மீண்டும் குப்பைகளைக் கொட்டியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்புடன், முதற்கட்டமாக 2 கி.மீ., துாரத்துக்கு நல்லாறு துார்வாரப்பட்டது. பூண்டி பாலத்தின் அடியில் மண்டிக்கிடந்த புதர்கள், குப்பைகள் ஹிட்டாச்சி இயந்திரம் மூலம் அகற்றப்பட்டு, மழைநீர் தடையின்றிச் செல்ல வழிவகை செய்யப்பட்டது. அங்கு குப்பை கொட்டுவதைத் தடுக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு எச்சரிக்கை பலகையும் வைக்கப்பட்டது.
நேற்று காலை 8:30 மணியளவில் தூய்மைப் பணியாளர்கள், வீடுகளில் சேகரித்த குப்பைகளைச் சுத்தப்படுத்தப்பட்ட ஓடைக்கரையிலேயே கொட்டிச் சென்றனர். மக்கும், மக்காத குப்பைகளைத் தனித்தனியாகச் சேகரிக்க வசதி இருந்தும், அவை தரம் பிரிக்கப்படாமல் ஒரே இடத்தில் கொட்டப்பட்டன.
மேலும், முந்தைய நாள் இரவு மர்ம நபர்கள் குப்பைகளுக்குத் தீ வைத்ததில், விழிப்புணர்வு பலகையும் எரிந்து சேதமடைந்தது.
இதுகுறித்து பணியாளர்களிடம் கேட்டபோது, பெரிய குப்பை லாரி டிரைவர்கள் விடுப்பில் இருப்பதால் தற்காலிகமாக இங்கு குப்பைகளைக் கொட்டுவதாகவும், பின்னர் இயந்திரம் மூலம் அகற்றப்படும் என்றும் தெரிவித்தனர்.
திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி குப்பைகளைத் தரம் பிரித்து அகற்ற வேண்டிய நிலையில், இத்தகைய செயல்பாடு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. துாய்மைப் பணியை மேற்கொள்ளும் தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் குத்தகைக் காலம் நாளையுடன் (15ம் தேதி) முடிவடையும் நிலையில், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன, இப்பிரச்னையில் கவுன்சிலர்களின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.