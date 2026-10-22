‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ குழு இயற்கைக்கு மரியாதை

ADDED : அக் 19, 2026 04:17 PM
திருப்பூர்: ‘வெற்றி’ அறக்கட்டளை சார்பில் மரம் வளர்ப்பு, நீர்நிலைப் பாதுகாப்பு, மழைநீர் சேகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூகப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதில், ‘வனத்துக்குள் திருப்பூர்’ மரம் வளர்ப்புத் திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்றுள்ளது. ஆயுத பூஜையையொட்டி, மரம் நடவுப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள், இயந்திரங்களுக்கு சின்னாண்டிபாளையம் கிளாசிக் அவென்யூவில் நேற்று சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. வாகனங்கள் வாழைக்கன்றுகள், மாலைகள், மாவிலைகள், வண்ணக் காகிதங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, தீபம் ஏற்றி வழிபாடு நடத்தப்பட்டது.
‘வெற்றி’ அறக்கட்டளை தலைவர் சிவராம், நிர்வாகிகள், அலுவலர்கள், களப்பணியாளர்கள் பங்கேற்று, மரக்கன்றுகளையும் வைத்து வழிபட்டனர்.
சின்னாண்டிபாளையம் கிளாசிக் அவென்யூவில், ‘வெற்றி’ அறக்கட்டளை சார்பில் நடந்த ஆயுதபூஜை கொண்டாட்டத்தில், இதன் தலைவர் சிவராம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.