சுற்றுலா வாகன உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் அரசுக்கு கோரிக்கை
சுற்றுலா வாகன உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் அரசுக்கு கோரிக்கை
UPDATED : அக் 08, 2026 06:04 PM
ADDED : அக் 08, 2026 05:56 PM
உடுமலை: சட்டத்திற்கு புறம்பாக சொந்த வாகனங்களை வாடகைக்கு இயக்கப்படும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும், என சுற்றுலா வாகன ஓட்டுனர்கள், உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
உடுமலை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச்சேர்ந்த, சுற்றுலா வாகன ஓட்டுனர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில், உடுமலை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
அதில், சொந்த பயன்பாட்டு வாகனங்களை வைத்துக்கொண்டு, சட்டத்துக்கு புறம்பாக வாடகைக்கு இயக்கும் வாகனங்களை கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அரசின் அனுமதியின்றி, கால் டாக்ஸி முறையில் வாடகை கார்களை இயக்கி வரும் நிறுவனங்கள் மீதும், சட்ட விரோதமாக வாடகைக்கு கார், பைக் கொடுக்கும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என மனு அளிக்கப்பட்டது.
அதே போல், உடுமலை கோட்டாட்சியரிடம், கோமங்கலம் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து, 20 கி.மீ., சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுலா வாகனங்களுக்கு, விலக்கு அளிக்க வேண்டும் அல்லது, சுங்க கட்டணத்தை குறைத்து மாதாந்திர கட்டணத்தில் அல்லது சலுகை கட்டணத்தில் பயணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும், என மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதில், உடுமலை நகர சுற்றுலா கார், வேன் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் நல சங்கத் தலைவர் முகமது முபாரக் மற்றும் உடுமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.