அமராவதி அணையில் பாசன நீர் பயன்பாடு குறைந்தது! நடப்பாண்டு ஒரு டி.எம்.சி., கூட வரத்து இல்லை
அமராவதி அணையில் பாசன நீர் பயன்பாடு குறைந்தது! நடப்பாண்டு ஒரு டி.எம்.சி., கூட வரத்து இல்லை
ADDED : அக் 20, 2026 06:17 PM
உடுமலை: உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணையில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், நடப்பாண்டு பருவ மழைகள் ஏமாற்றியதால், நீர்வரத்து ஒரு டி.எம்.சி.,க்கும் குறைவாக உள்ளதோடு, பாசன பகுதிகள் வறட்சியால் பாதித்துள்ளன.
உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 54 ஆயிரத்து, 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருவதோடு, வழியோர கிராமங்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்ட ஆதாரமாகவும் உள்ளது.
அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளாக, மேற்கு தொடர்ச்சிமலைப்பகுதிகளில் அமைந்துள்ள, மூணாறு, தலையாறு, மறையூர் மற்றும் வால்பாறையின் கிழக்குப்பகுதிகள், கொடைக்கானல் மலையின் மேற்கு பகுதிகள் என, 946 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளாக உள்ளன.
பாம்பாறு, சின்னாறு, தேனாறு மற்றும் காட்டாறுகள் வழியாக அணைக்கு, கூட்டாறாக இணைந்து அணைக்கும் வருகிறது. 1957ல், 4 டி.எம்.சி., கொள்ளளவுடன் அணை கட்டப்பட்டதோடு, தென்மேற்கு மற்றும் வட கிழக்கு பருவ மழை காலம், கோடை காலம் என ஆண்டுக்கு, 10 டி.எம்.சி., நீர் பயன்படுத்தும் வகையில் அணை கட்டப்பட்டது.
அணை கட்டப்பட்டது முதல், பெரும்பாலும், 10 டி.எம்.சி., நீரை பயன்படுத்தியதோடு, தென்மேற்கு மற்றும் வட கிழக்கு பருவ மழை காலங்களில் அணை நிரம்பி, உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது.
அணையிலிருந்து வழக்கமாக, பாசன ஆண்டு துவக்கமான, ஜூன் மாதம், பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கும், ஆக., மாதம் புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கும் நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
நடப்பாண்டு, கோடை கால மழை, தென்மேற்கு பருவ மழைகள் ஏமாற்றியதால், அணைக்கு நீர் வரத்தின்றி, வறண்டு காணப்படுகிறது.
கடந்த, 2023–24ல், அணைக்கு 11 டி.எம்.சி,, நீர் வரத்து காணப்பட்டது. இதில், 10 டி.எம்.சி., நீர் பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு, ஒரு டி.எம்.சி., நீர் உபரியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், 2024–25ம் ஆண்டில், 18 டி.எம்.சி., நீர் கிடைத்துள்ளது. இதில், 9 டி.எம்.சி., நீர் பாசனத்திற்கும், 7 டி.எம்.சி., நீர் உபரியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது.
கடந்த, 2025–26ம் ஆண்டு, 14 டி.எம்.சி., நீர் அணைக்கு வந்துள்ள நிலையில், இதில், 10 டி.எம்.சி., நீர் பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2 டி.எம்.சி., நீர் உபரியாக திறக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டு, ( 2026–27 ) மே மாதத்தில், அணையில் 2 டி.எம்.சி., நீர் இருப்பு வைக்கப்பட்ட நிலையில், ஜூன் மாதம் முதல் போதிய மழைப்பொழிவின்றி, ஒரு டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே அணைக்கு வரத்தாக இருந்துள்ளது.
நடப்பாண்டு, 3 டி.எம்.சி., நீர், குடிநீர் மற்றும் பாசன நிலங்களுக்கு உயிர்த்தண்ணீராக வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, அணையில் அரை டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே இருப்பு உள்ளது.
அணை நீர்மட்டம்
அணையில் நேற்று காலை நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள, 90 அடியில், 36.52 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. மொத்த கொள்ளளவான, 4,047 மில்லியன் கனஅடியில், 607.23 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
அணைக்கு வினாடிக்கு, 224 கன அடி நீர் வரத்தும், அணையிலிருந்து ஆற்றில், 200 கன அடி நீர் திறப்பும் காணப்பட்டது.
நீர்வரத்து பாதிப்பு
அதிகாரிகள் கூறியதாவது :
அமராவதி அணைக்கு, கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவ மழை துவங்கியதும், நீர் வரத்து அதிகரிக்கும்; பெரும்பாலும், தென்மேற்கு மற்றும் வட கிழக்கு பருவ மழையால், ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது அணை நிரம்பும்.
அதே போல், அணை வடிவமைப்பு அடிப்படையில், 10 டி.எம்.சி., நீர் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, பாசன பகுதிகளில், பெரும்பாலும் விவசாயமும் பாதித்ததில்லை.
ஆனால், நடப்பாண்டு, மழை பொழிவின்றி, நீர் வரத்து முற்றிலும் பாதித்துள்ளது. வட கிழக்கு பருவ மழை, திருப்தியாக பெய்து, அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.