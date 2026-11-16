/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துாய்மைப்பணியாளரை நெகிழவைத்த கிராமம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 11:18 PM
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பல்லடம்: பருவாய் ஊராட்சி பசுமை அமைப்பு சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், துாய்மைப் பணியாளர்கள், குடிநீர் வினியோகிப்பாளர்கள், பாட்டில் சேகரிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட 25க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, அனைவருக்கும் காலை உணவு வழங்கப்பட்டது.
அன்றாடம் மக்களுக்காக உழைக்கும் அடித்தட்டு பணியாளர்களை பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கவுரவிப்பது அவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை அனைத்து கிராமங்களிலும் நடத்த வேண்டும் என பசுமை அமைப்பு நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.