நீர்வழி சீராக... பறவைகள் சிறகடிக்க!

UPDATED : அக் 27, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:06 PM
திருப்பூர்: வடகிழக்கு பருவமழை திருப்பூர் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக பெய்து வருகிறது. கோவை - திருப்பூர் எல்லையில் பெய்த மழையால் நொய்யலில் தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓட, கிராமத்து குளம் குட்டைகள் எல்லாம் நிரம்பி நிற்கின்றன. வறட்சியில் காய்ந்து கிடந்த மண் குளிர, விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியில் திளைத்துள்ளனர். இந்த மகிழ்ச்சிக்கு நடுவே மங்கலம் ஊராட்சி வேட்டுவபாளையத்தில் ஒரு புது கதை அரங்கேறுகிறது. குளத்தில் மழைநீர் தேங்கியிருந்தாலும், அதை சுற்றி வளைத்திருந்த சீமைக்கருவேல மரங்களை வேரோடு பிடுங்கி, குளத்தை துார்வாரும் பணி மும்முரமாக நடக்கிறது.
தண்ணீருக்கு வழி சமைக்கும் உதயம்
இந்த பணியை முன்னெடுத்திருப்பது மங்கலம் உதயம் பவுண்டேஷன். குளத்தை மட்டும் துார்வாராமல், குளத்திற்கு நீர் வரும் வாய்க்கால்களை துார்வாரி, கரையை பலப்படுத்தி, லேசான மழை பெய்தாலும் சுற்றுவட்டார தண்ணீர் எல்லாம் ஓடி வந்து குளத்தில் சேரும் வகையில் சிறு சிறு கிளை வாய்க்கால்களை சீரமைத்துள்ளனர்.
பவுண்டேஷன் நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘‘வாய்க்காலை துார்வாரினால் மழைநீர் வேகமாக வந்து நிரம்பும். குளத்துக்குள் குப்பை கொட்டுவதை நிரந்தரமாக தடுக்கும் வகையில் முழுமையாக துார்வாரி வருகிறோம். ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் அனுமதியுடன் பணிகள் நடக்கின்றன என்றனர்.
குளத்தை தேடி வந்த விருந்தாளிகள்
இந்த உழைப்புக்கு பரிசு போல, கடந்த ஒரு வாரமாக தேங்கிய மழைநீரில் குளம் நிறைந்து நிற்க, கருவேல மரங்களுக்கு இடையே உள்ள சின்ன மண் திட்டுகளில் புது விருந்தாளிகள் வந்து இறங்கியுள்ளனர்.
நீர்காகம் உள்ளிட்ட பறவைகள் குளத்தில் முகாமிட்டுள்ளன. நஞ்சராயன் குளத்தில் இருந்து ஆண்டிபாளையம், சாமளாபுரம் குளங்களுக்கு பறந்து செல்லும் பறவைகள், வழியில் வேட்டுவபாளையம் குளத்தில் இளைப்பாறுகின்றன என பறவை ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர். தூர்வாரப்படும் குளம், திரும்பி வரும் பறவைகள் என மங்கலம் மண் மீண்டும் பசுமையாகிறது.
வேட்டுவபாளையம் குளத்தில், உதயம் அறக்கட்டளை சார்பில் துார்வாரி கரைகள் பலப்படுத்தும் பணி நடக்கிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின் குளத்துக்கு நீர் வந்துள்ளது; குளத்தில் ஓய்வெடுக்கும் நீர்க்காகம் உள்ளிட்ட பறவைகள்.