﻿ சுழல் ஜாலம்... சாதிக்குமா நம் அணி?

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:52 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:50 AM
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுகிறது. சுதந்திர தினமான வரும் 15-ம் தேதி முதல் டெஸ்ட்டும், வரும் 23-ம் தேதி இரண்டாவது டெஸ்ட்டும் நடக்கின்றன. தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசி., எதிரான டெஸ்ட் தொடர்களில் தடுமாறிய இந்திய அணி, இந்த முறை வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
சுப்புராஜ், பயிற்சியாளர், திருப்பூர் மாவட்ட காதுகேளாதோர் கிரிக்கெட் அணி: இலங்கை சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் பிரபாத் ஜெயசூர்யா, நிஷான் பீரிஸ் ஆகியோர் பேட்ஸ்மேன்களின் பொறுமையைச் சோதிக்கும் வகையில் பந்துவீசுவர். அதை சமாளிக்கும் திறன் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு இருக்க வேண்டும். டி20 கிரிக்கெட்டுக்கும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது. கேப்டன் சுப்மன் கில், ராகுல் போன்ற வீரர்கள் நீண்ட நேரம் நின்று ஆடுவர் என்று நம்புகிறேன். இருப்பினும், எந்த நேரத்திலும் போட்டியின் போக்கை ஸ்பின்னர்கள் மாற்றிவிடலாம். இரு அணிகளுக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு சமமாகவே உள்ளது.
சுனில், கிரிக்கெட் ரசிகர்: இலங்கை மைதானங்களின் தன்மைக்கு இந்திய வீரர்கள் விரைவாக தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். சுப்மன் கில், ராகுல் போன்றோர் இலங்கை ஸ்பின்னர்களை திறமையாக எதிர்கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அதேபோல், ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ் ஆகியோரின் பந்துவீச்சு எடுபட வேண்டும். டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தாலும், ஆரம்பத்திலேயே ஸ்பின் மூலம் ஆதிக்கம் செலுத்த இலங்கை முயற்சிக்கும். அதற்கு ஏற்ப இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் பொறுமையுடன் ஆட வேண்டும்.
கவுதம், கிரிக்கெட் ரசிகர்: இப்போது ரசிகர்களின் கவனம் அதிகமாக டி20 போட்டிகளில்தான் உள்ளது. ஆனால் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முற்றிலும் வேறுபட்டது. டி20-ல் ஸ்பின்னர்களுக்கு நான்கு ஓவர்கள் மட்டுமே கிடைக்கும். டெஸ்ட்டில் அவர்கள் நீண்ட நேரம் பந்து வீசுவார்கள். அதனால் பேட்ஸ்மேன்கள் அவசரப்படாமல், பொறுமையாக விளையாட வேண்டும். தற்போது இலங்கை அணி நல்ல பார்மில் இருப்பதால், இந்தியா ஒவ்வொரு அமர்விலும் கவனமாக செயல்பட்டால்தான் தொடரை கைப்பற்ற முடியும்.