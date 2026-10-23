நீர் இன்று அமையாது உலகு...சீரழியும் நல்லாறு... சீராகும் நேரமிது! களப்பணியில் தன்னார்வ அமைப்புகள்
நீர் இன்று அமையாது உலகு...சீரழியும் நல்லாறு... சீராகும் நேரமிது! களப்பணியில் தன்னார்வ அமைப்புகள்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:53 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:14 PM
திருப்பூர்: நல்லாறு பாதுகாப்பு இயக்கம், ரோட்டரி அமைப்பினர் மற்றும் 'வெற்றி' அறக்கட்டளை உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள் இணைந்து, நல்லாறு சுத்தப்படுத்தும் பணியை கையில் எடுத்துள்ளன.
இதில், திருமுருகன்பூண்டி அணைப்புதுார் பகுதியில், 'பொக்லைன்' உதவியுடன் மேற்கொண்ட தூர்வாரும் பணியால், சமீபத்திய மழையில் தண்ணீர் தடையின்றி வழிந்தோடுகிறது. நல்லாறு பாலம் மற்றும் கரையோர பகுதிகளை சுத்தம் செய்ய 'இட்டாச்சி' வாகனம் தேவைப்பட்ட நிலையில், 'வெற்றி' அறக்கட்டளை சார்பில், 'கொமாட்சு' என்ற அதிநவீன வாகனம் மூலம் சுத்தம் செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. பூண்டி நகராட்சி எல்லைக்குள், சுமார், 4 கி.மீ.,க்கும் அதிகமான துாரம் இந்த ஆறு பாய்கிறது.ஆற்றின் கரையோரம் மண்டிக்கிடக்கும் சீமைக்கருவேல மரங்கள், உண்ணிச்செடி, ஆற்றில் கொட்டப்படும் கோழி, பனியன் கழிவுகள், பிற பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை அகற்றி சுத்தப்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
வெற்றி அறக்கட்டளையினர் கூறுகையில், 'நல்லாறு பாலத்தின் மேற்கு பகுதியில், சுமார், 3 கி.மீ., கிழக்குப் பகுதியில், ஒரு கி.மீ., நதி பாய்கிறது. மேற்கு பகுதியின் இருபுறமும் ஆற்றங்கரையோரம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு விட்டது. கிழக்குப் பகுதியில், விரைவில் பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது,' என்றனர்.
மராத்தான் நடத்த திட்டம்
நல்லாறு பாதுகாப்பு இயக்கம் மற்றும் அவிநாசி ரோட்டரி சங்கம் (எண்: 3203 மண்டலம்) இணைந்து நடத்தவுள்ள மராத்தான் ஓட்டப் போட்டி நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம், பூண்டி செல்லாண்டியம்மன் திருமண மண்டபத்தில் நடந்தது.
நல்லாறு பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் கூறுகையில், 'ஒரு நதியை மீட்டெடுப்பதோடு பணி முடிந்துவிடுவதில்லை. அந்த நீர்நிலையின் முக்கியத்துவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு உணர்த்துவதும் அவசியம். மராத்தான் போன்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் வாயிலாக, இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அதிகளவில் ஈர்க்கப்படுவர். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த செய்தி பெருவாரியான பொதுமக்களை எளிதில் சென்று சேரும். சமூகப் பொறுப்புணர்வு மக்களிடையே இயல்பாகவே வளரும். மராத்தான் மூலம் கிடைக்கும் ஆதரவை சரியான முறையில் களப்பணிக்கு கொண்டு செல்ல உதவும்,' என்றனர்.