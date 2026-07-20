பின்னலாடை நகரம் மீது... உலகின் பார்வை! : இனி ஆர்டர்கள் வசப்படும்
பின்னலாடை நகரம் மீது... உலகின் பார்வை! : இனி ஆர்டர்கள் வசப்படும்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:11 AM
திருப்பூர்: ஒருகாலத்தில் உலக ஜவுளி கண்காட்சிகளைத் தேடி இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் சென்றனர்.
இன்று, உலக வர்த்தகர்களையே இந்தியாவுக்கு வரவழைக்கும் மேடையாக டெல்லியில் நான்கு நாட்கள் நடந்த 'பாரத் டெக்ஸ்' மாறியுள்ளது.
அதிலும், சமீபத்தில் கையெழுத்தான வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் உருவாக்கிய புதிய சூழல், திருப்பூரின் பின்னலாடை ஏற்றுமதிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன் எதிரொலியாக, 'பாரத் டெக்ஸ்' சர்வதேச ஜவுளி கண்காட்சியில், 75 நாடுகளைச் சேர்ந்த வர்த்தகர்கள் ஆக்கப்பூர்வமான வர்த்தக விசாரணை நடத்தியுள்ளதால், புதிய ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.
இந்திய ஜவுளித்துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டு, மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகம் சார்பில் 'பாரத் டெக்ஸ்' சர்வதேச ஜவுளி கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது.
கடந்த 14-ம் தேதி தொடங்கி நான்கு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்தக் கண்காட்சியில், உலகின் பல நாடுகளைச் சேர்ந்த வாங்குபவர்கள், இந்திய ஜவுளி உற்பத்தியின் தரம், பசுமை உற்பத்தி நடைமுறைகள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு, வர்த்தக வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்தனர்.
பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் ஏற்பட்டுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம், இந்த ஆண்டுக் கண்காட்சியின் எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு உயர்த்தியது.
திருப்பூரிலிருந்து 30 ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றதுடன், 'கிரீன் திருப்பூர்' என்ற கருத்தை முன்னிறுத்தி, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் அமைத்திருந்த 'கிரீன் ஸ்டால்' பார்வையாளர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது. ஏ.இ.பி.சி., ஒருங்கிணைப்பில் 416 ஏற்றுமதியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
நான்கு நாட்கள் நடந்த கண்காட்சியில், 75 நாடுகளைச் சேர்ந்த வர்த்தகர்கள், 722 சர்வதேச வாங்கும் முகமைகள் இணைந்து, 1,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வர்த்தக விசாரணைகளை மேற்கொண்டதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த விசாரணைகள் விரைவில் புதிய ஏற்றுமதி ஆர்டர்களாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையும் தொழில்துறையினரிடம் ஏற்பட்டுள்ளது.
'பஞ்சு' முதல் 'பேக்கிங்' செய்யப்பட்ட ஆடை வரை, ஜவுளித்துறையின் ஒவ்வொரு கட்டமும் பாரத் டெக்ஸ் கண்காட்சியில் ஒரே இடத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. புதிய தொழில்நுட்பங்கள், பசுமை உற்பத்தி முறைகள், நவீன இயந்திரங்கள் என பல்வேறு புதுமைகள் வர்த்தகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. ஏற்றுமதிக்கு மட்டுமல்ல; உள்நாட்டு ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்திக்கும் இந்தக் கண்காட்சி புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும். ஜவுளித் தொழில்நுட்பம் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் இது பயனுள்ள அனுபவமாக அமைந்தது.
வளர்ந்த நாடுகள், சீனாவை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும் நிலையை மாற்றி, இந்தியாவை மாற்று உற்பத்தி மையமாகப் பார்க்கத் தொடங்கியுள்ளன. 'சீனா பிளஸ் ஒன்' கொள்கை வலுப்பெற்று வரும் நிலையில், இந்தியாவுக்கும் வரியில்லா வர்த்தகச் சலுகைகள் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இதுவரை தரத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஆர்டர்களைப் பெற்ற இந்தியாவுக்கு, இனி வரிச்சலுகையும் கூடுதல் பலமாக அமையும். இதனால், வங்கதேசம், வியட்நாம், கம்போடியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை போன்ற போட்டி நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவும் முன்னேறும். இந்தச் சூழலில் நடந்த 'பாரத் டெக்ஸ்' கண்காட்சி, வழக்கத்தைவிட பல மடங்கு அதிக வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
வெளிநாட்டு பிராண்ட்களுக்காக உற்பத்தி செய்வதைத் தாண்டி, இந்திய நிறுவனங்களின் சொந்த பிராண்ட்களை உலக சந்தையில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற நீண்டநாள் கனவுக்கும் இந்தக் கண்காட்சி புதிய திசையை காட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, 'கிரீன் திருப்பூர்' என்ற அடையாளம், சர்வதேச வர்த்தகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருப்பது எதிர்கால ஏற்றுமதிக்கு நல்ல அறிகுறியாக உள்ளது.
- திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள்