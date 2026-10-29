வியாபாரி வீட்டில் திருட்டு 2 பேர் கைது; 15 பவுன் மீட்பு
வியாபாரி வீட்டில் திருட்டு 2 பேர் கைது; 15 பவுன் மீட்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:25 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், காலேஜ் ரோடு, மாஸ்கோ நகரைச் சேர்ந்த அருள்ராஜ், 45, என்பவர், குடும்பத்துடன் தசரா பண்டிகைக்காக கடந்த 18ம் தேதி சொந்த ஊரான துாத்துக்குடிக்குச் சென்றார். 21ம் தேதி திரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் இருந்த 45 பவுன் நகை, ரூ.1 லட்சம் பணம் திருடு போனது தெரியவந்தது.
வடக்கு துணை கமிஷனர் ரமேஷ் கிருஷ்ணா உத்தரவின் பேரில், கொங்கு நகர் உதவி கமிஷனர் கணேஷ், இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாதேவி ஆகியோர் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார், ‘சிசிடிவி’ கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். இதன் அடிப்படையில், இடுவாய் பாரதிபுரத்தைச் சேர்ந்த விஜய், 32, செங்கோட்டையைச் சேர்ந்த அப்துல் ராசக், 41, ஆகியோரைத் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து, 15 சவரன் நகையைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதில், ஏற்கனவே அடிதடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள மவுலானா யூசப்புக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகவும், மூவர் மீதும் திருப்பூர், மங்கலம், அவிநாசிபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு திருட்டு வழக்குகள் இருப்பதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.